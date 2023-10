Los nequileros, la tecnología al servicio de la compra de votos

—¿Tequileros?

—Nequileros, nada de tequila. Nequi, la vainita pa mandar plata por celular.

—Eche, pero, ¿cómo así?

—Aja papi, los “líderes”, mejor conocidos como puya ojos o mochileros, ya no van dando plata así de mano en mano. Ahora la vaina es por Nequi, papi.

—Difícil la tendrá Petro entonces para pagarles a los que denuncien esa vaina.

—Ja, ja, ja. Puro CVY digital.

Lea: Audio: “Si no ponemos 30 votos a Cassiani, quedamos sin trabajo”

Eso de CVY no es ninguna entidad, sino las siglas de: “¿Cómo voy yo?”, pregunta recurrente en los escenarios privados o barriales donde el voto es una moneda de cambio. La anterior fue parte de la conversación que tuve con un “capitán”, aunque él prefiere el apelativo de “líder”, un personaje existente en varios niveles geográficos, pues puede controlar una de las tres localidades de Cartagena o una de las 15 Unidades Comuneras de Gobierno o un barrio o un sector o un par de calles o un puesto de votación.

Pero su control no es lícito. No brega ante la Alcaldía de Cartagena por el arreglo de una calle o la iluminación de una cancha. No, eso los diferencia de los líderes cívicos o comunales. Estos “líderes”, “mochileros” como se les llama más en Barranquilla, son los profesionales de la compra y venta de votos en los barrios.

“Son personajes que van de casa en casa, determinantes en la perpetuación de una clase política tradicional y tramposa que no concibe apostarle al voto de opinión. En año de regionales, son reyes. En Magdalena los conocen también como “mayores” o “tenientes”. Como sea, son los protagonistas de las elecciones que no salen en la foto cuando la prensa anuncia los ganadores, a pesar de que tienen todo que ver en buena parte de esos triunfos”, relata la periodista Laura Ardila, autora de La Costa Nostra, en uno de los mejores diagnósticos que se han hecho de este lleva y trae que se da cuatro años.