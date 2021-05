Los objetivos del partido ASI en Colombia y Bolívar

En Bolívar

“Hay preinscritos, pero estamos viendo cómo se define el proceso a nivel nacional, con las coaliciones, bien sea al Senado, para empezar a mirar cuáles son los perfiles, cuáles son las colaciones en el departamento o si se va a lista propia y ahí poder ir diciendo la verdad a cada uno para no dar falsas expectativas a personas que en el momento no alcancemos a darles cupos”, señaló por su parte Germán Zapata, ejecutivo nacional del partido.

William Dau y

Vicente Blel

Berenice Bedoya también habló del alcalde de Cartagena, William Dau, y del gobernador de Bolívar, Vicente Blel.

Respecto a Dau, dijo: “Pienso que con Dau Cartagena votó diferente, y no sé si fue para bien o mal, pero no votó por las maquinarias tradicionales y eso es muy importante porque se está notando el desgaste que tienen los partido tradicionales. Respecto a la administración de Dau, creo que no ha sido muy acertada, pero es respetable. Cuando dicen que van a revocar el mandato de Dau, creo que hay que respetar a las personas que votaron por él y dejarlo que termine su periodo. Yo no soy partidaria de las revocatorias porque uno tiene que respetar la voluntad de un pueblo, que en su momento creyó que él era la mejor decisión, así después haya sido un error o haya sido un acierto”.

En cuento a Vicente Blel, dejó ver las diferencias que tiene con este: “Coavalamos la gobernación de Vicentico Blel, y nos ha parecido una persona ingrata, un político ingrato y eso también la ciudadanía lo castiga; la ciudadanía también va a tener memoria en el momento que vuelvan a necesitarnos y a pedirnos ayuda para estar ahí con ellos. Es ingrato porque no recibe llamadas y no está apoyando el proceso de ASI como tal, porque así pertenezca a un partido, él fue coavalado e hizo parte de un equipo con ASI. No recibe llamadas del equipo de ASI, no presta ayuda como un gobernante debe ayudar, y no hablo de cuotas burocráticas, hablo que cuando nuestra gente ha necesitado ayuda humanitaria, ni siquiera ha prestado atención en eso.

“Entonces sí me parece un ser ingrato porque cuando uno empieza a ser parte de un equipo, uno tiene que portarse como equipo, porque la política no es camisa de un solo día, la política siempre se va a necesitar y se va a necesitar para lo que es, para ayudar a la gente. La política, más que la parte burocrática, debe ser un acto de amor al prójimo, y no hemos sentido ese amor y no hemos sentido ese acompañamiento de la persona en la que confiamos un día. A la Gobernación, en tema de gobernanza, tampoco le ha quedado fácil, porque creemos que ningún mandatario estaba preparado para la pandemia”.