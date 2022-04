“Los problemas no se solucionan regalándole plata a la gente”: Enrique Gómez

Muchas teorías y misterios rondan lo que sucedió en la mañana del 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá. Las balas de un sicario acabaron con la vida del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Casi 27 años después del suceso, su sobrino Enrique Gómez Martínez aspira a la Presidencia de Colombia, para enarbolar su legado: conservatismo, lucha contra la corrupción, la intangibilidad de la Ley, la moral, la justicia, el desarrollo y la ecología.

Todo ese sumario de dimensiones sociales se estructura en lo que denominaba Álvaro Gómez Hurtado como un “acuerdo sobre lo fundamental”. Para Enrique Gómez, eso de “lo fundamental” no lo estaba defendiendo ningún movimiento político, ni siquiera el Partido Conservador, por lo que 32 años después, gracias al fallo que le devolvió la personería jurídica a los partidos cuya existencia se vio afectada por motivos de la violencia, el Movimiento de Salvación Nacional tiene su candidato presidencial.

Muchas personas en el país lo conocieron cuando protestó al no ser invitado a un debate presidencial, lo que usted definió como una censura. ¿En su gobierno tratará así a la izquierda o tendrá pluralidad política?

Creo que el deber de la prensa es el de informar, por lo que pienso que tienen gran influencia en la construcción de opinión pública; pero lo que he visto es un bloqueo sistemático para poder compartir nuestras ideas con los colombianos, y eso no está bien. La democracia es pluralidad y garantía de acceso igualitario a todos los aspirantes, sin importar si puntean o no en las encuestas. Ese filtro no es constitucional y tenemos que defender nuestro planteamiento conservador y de derecha.

Muchas voces describen la derecha que usted representa como radical, recalcitrante, dogmática y cerrada, pero usted lo dice con honor: es el candidato de la derecha conservadora. ¿Cómo planea rescatar esas banderas y darles el lugar que se merecen?

Los prejuicios, las etiquetas y las simplificaciones no aportan más allá de la generalización inocua que ha marcado esta contienda presidencial. Eso está mal, la democracia la define el contraste de las ideas y escuchar al diferente. En el país se ha desatado una falsa moderación donde predominan proyectos políticos de centro, tibios o que no se muestran como tal.

¿Qué provoca esto? Encasillar a las personas o a la juventud a casarse con una idea y rechazar otras sin antes escucharlas. Por eso estamos en esta lucha de mostrarle al país una nueva visión de cómo debe manejarse el Estado colombiano y construirse la sociedad, transformando la educación, la justicia y el modelo laboral. La política, cuando se vuelve uniforme por las descalificaciones a priori, pierde su sentido y deriva en dictaduras.

¿Qué representa Enrique Gómez contrastado con candidatos como Gustavo Petro, Rodolfo Hernández o Sergio Fajardo?

La falta de justicia es el problema más grande de Colombia. Es la causante de la impunidad porque los bandidos quedan sueltos, robando, matando y humillando al ciudadano de bien. Esa misma impunidad permite al corrupto seguir desfalcando el erario y manejar mal el Estado. Además, los delitos electorales rampantes que sobreviven a las investigaciones: mire a Julio Gerlein y a Aída Merlano, que en Barranquilla ya le han prescrito tres procesos con todas las pruebas de compra de votos. Escenarios similares se ven en la inseguridad donde las denuncias en la Fiscalía son un saludo a la bandera y los bandidos quedan libres y sonrientes.

En combatir de forma radical la impunidad me diferencio de otros candidatos. Además, creo firmemente que el empleo y la economía se fortalecen con el apoyo a las empresas, protegiéndolas y no acabándolas, reduciendo los impuestos y quitarles de encima la regulación excesiva del Estado. Eso lo fomentaremos con el apoyo al emprendedor y al microempresario. Un Estado promotor y no regulador.

¿En serio sería una catástrofe que Petro ganara?, ¿por qué dice que este se cree sus mentiras y las difunde?

Una de sus tesis es la de regalar subsidios cuando llevamos 30 años haciéndolo y la pobreza sigue vigente. La gente no quiere que le regalen subsidios, sino que quiere trabajar y progresar. No reconoce que gran parte de los problemas del país es la pobre educación que se imparte. El 80% de los estudiantes que se gradúan anualmente son analfabetas funcionales, les cuesta acceder al empleo y no terminan las universidades.

Nuestro modelo educativo es aburrido, ideológico y anacrónico, por lo que prefieren buscar empleo en la informalidad. Por eso es necesario una reforma en ese ámbito, construyendo sobre lo bueno, pero sin una premisa destructora como la que tiene Petro, un salto al vacío que deriva en pobreza, desempleo y pérdida de capitales, como se ha visto en otros países de Latinoamérica.

Usted criticó hace unas semanas a los miembros de Equipo por Colombia, e indicó: “Han hecho la mala política y el clientelismo durante décadas y ahora vienen y dicen que son la solución”, pero muchos señalan que tiene en Fico Gutiérrez un aliado natural. ¿Planea adherirse a su campaña o lo apoyará en caso tal este pase a segunda vuelta?

Nos mantenemos firmes en que iremos hasta primera vuelta. En caso tal haya una segunda, estaremos en el espacio que esté en contra del populismo que representa el Pacto Histórico y Gustavo Petro. Pero sí estamos claros que este país necesita una reforma política radical para eliminar un modelo que propicia los clientelismos y senadores itinerantes y gitanos que invierten miles de millones de pesos para comprar votos en municipios donde nadie los verá.

En Colombia se necesita representatividad, reducción del Congreso y aumentar el acceso del voto de opinión y de minorías. Eliminar el voto preferente que crea esas empresas electorales que han construido maquinarias que defienden solo el privilegio de sus dueños y no a la sociedad en general.

