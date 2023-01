Luis Carvajalino, pidiendo permiso para aspirar a la Alcaldía de Cartagena

“He trabajado positivamente por más de 30 años en las comunidades de Cartagena. Son las poblaciones quiénes me han instado para que ponga en disposición mi nombre y trabaje para integrar a ‘la Fantástica’, en torno a su necesaria reconstrucción y transformación.”, expresó.

“He trabajado positivamente por más de 30 años en las comunidades de Cartagena. Son las poblaciones quiénes me han instado para que ponga en disposición mi nombre y trabaje para integrar a ‘la Fantástica’, en torno a su necesaria reconstrucción y transformación.”, expresó.

El movimiento significativo de ciudadanos ‘Cartagena en paz’ que apoya a Carvajalino nace de la unión de personas de las localidades 1, 2, 3, y el gremio de empresarios de Cartagena. “Tenemos como fin el de proponer un alcalde capaz de integrar a todas las poblaciones y que rompa Las barreras de estratos, genere equidad, productividad, diálogo social y oportunidades para toda la Ciudad”, aseguraron.

¿A qué se refiere con eso de “pedir permiso”?

Estamos acostumbrados a que nos impongan, a que nos digan, a que nos atropellen y a que pasen por encima de nosotros. Pienso que todas las personas de Cartagena de los diferentes ámbitos y sectores han construido una ciudad y lo mínimo que merecen de una persona que aspira a dirigirla, como en efecto va a suceder, es su autorización.

Ese permiso va acompañado de una bendición y va acompañado de amor y de cariño, y es la forma cómo yo pienso que hay que construir la ciudad de una manera diferente, propiciando esa empatía con las comunidades y con todos lo gremios y sectores políticos, para que podamos apuntarle a tener una Cartagena equitativa, a tener una Cartagena incluyente, a tener una Cartagena en paz.

¿Qué motiva a una persona que está tranquila en el sector privado a meterse en esta “vaca loca”?

Cuando me retiré por convicción del sector empresarial, convoqué a mi familia el 28 de noviembre de 2021 y les dije que ya era hora de hacer realidad lo que hace 20 años siento que le debo a mi ciudad.

No es un capricho sino un proyecto debidamente planificado desde la experiencia de mi familia en lo educativo y en el manejo empresarial. El servicio social que buscamos transformar en lo público es un deber para mí: servirle con honestidad y seriedad a Cartagena como agradecimiento al permitirme hacer empresa, educar a mis hijas y poder generar empleo y desarrollo.

¿Y cómo ve el panorama actual?

El mayor problema que tiene Cartagena actualmente es de educación, de tradición y de cultura. Una de las cosas que más me duele es ver cómo tratan a la ciudad. Desde que llegué a la ciudad, hace 30 años, denoto que hay una dinámica atroz. Si un cartagenero progresa, otro se atraviesa para no verlo evolucionar. Por eso es que no podemos avanzar y eso ha creado grandes brechas sociales y culturales.