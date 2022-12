Mario Hernández, ¿candidato de Álvaro Uribe para el Concejo de Bogotá?

Yo soy uribista, hincha del Centro Democrático, muy agradecido con lo que el presidente Uribe ha hecho por el país. Para mí es un honor que él me escoja encabezando la lista al Concejo de Bogotá, pero yo tengo que pensarlo, puesto que de mí dependen unas 2.000 personas en el mundo. Pertenezco a muchas juntas directivas y la empresa me necesita.

Tengo que mirar. No es que no esté contemplando la opción. Lo voy a analizar. Me gustaría hacerlo por colaborarle al presidente Uribe, colaborarle al Centro Democrático y colaborarle al país. Y que esto sea un ejemplo para que todos los empresarios ayudemos, no buscando cosas para nosotros, sino para construir una mejor comunidad.

Pero la política si viene tentándolo ya desde hace un tiempo, ¿no?

Yo siempre he apoyado a todos los políticos que vienen a mi oficina. Tengo carta de todos los presidentes. Tengo medallas, de la Cruz de Boyacá para abajo. He ayudado a construir un país, con la condición de que no me ofrezcan cargos ni negocios con el Estado, que no me interesa. Mi papá era un político importante de Santander. Creo que heredé esa vena política, pero he tenido claro que “zapatero a tus zapatos”. Tengo que cuidar la tienda.

¿Cómo ve la situación actual del país, después de unos tres meses más o menos de gobierno Petro?

Tenemos muchos problemas. Hay que esperar. Ya no es el Partido Liberal ni el Conservador sino la izquierda, adicionalmente. Lo mejor es que a la izquierda le fuera bien y acabara con la pobreza, pues a todos nos iría mejor. Ojalá puedan cumplir, pero hay que esperar un año de gobierno. Estos 90 días no son muy alentadores.

Y en cuanto a la economía, ¿cómo ve el próximo año?

En la economía vamos a caer al 6 o 7%. Se está frenando la economía. Los intereses están muy altos. Me preocupa el Gobierno pidiendo más plata y no mira más bien cómo ahorrar. En una reforma tributaria todo lo paga el producto, o sea que eso nos hace menos competitivos. Eso sube el contrabando y la economía informal.

Y hablando de Bogotá, ha sido usted muy crítico con la alcaldesa, Claudia López. ¿Cómo ve la ciudad a un año de las próximas elecciones?

Bogotá tiene 11 millones de habitantes. Ya es una superciudad. Necesitamos gente preparada para esto. Es mucho lo que se puede hacer en Bogotá, que es el 30% de la economía nacional. Es la mayor ciudad de turismo, pero no hay nada para eso. Tenemos que ver cómo subimos el ingreso per capita de la ciudad, cómo se genera empleo, cómo la gente se demora menos transportándose al trabajo. Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que compararnos con las mejores ciudades del mundo.

¿Cuál cree usted que sería esa gran reforma, esa prioridad a la que debería trabajarle un próximo alcalde de Bogotá?

La descongestión de la ciudad, la seguridad es muy importante, pero eso es resultado de la pobreza. Entonces tenemos que ver cómo reactivamos el empleo, cómo hacemos una ciudad competitiva, pero con todos estos impuestos que tenemos somos menos competitivos.

El presidente Uribe mencionó dos posibles candidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo y Diego Molano. ¿Usted se inclina por alguno o le gusta un tercer nombre? ¿Ha pensado en alguien?

Hay un problema de falta de líderes. Este Gobierno lo que está mirando es cómo hace campaña para las elecciones de regionales, para poder tener más municipios y más gobernaciones, que eso sería complicadísimo si la izquierda no hace un buen gobierno. Ahora, la gente de izquierda nunca ha tenido la oportunidad que está teniendo, entonces, no va a ahorrar, sino al contrario, van a gastar, todo por cuenta en nosotros.