“Me quieren tumbar porque estoy protegiendo el presupuesto”: Dau

“Entiendo la importancia que para una democracia representan los organismos de control pero lástima que ellos no hagan su trabajo sino que son pura pantalla, muchas veces ese control se hace de manera orquestada con poco sustento jurídico (...) el Contralor salió corriendo a notificarle a los medios de comunicación pero no se tomó la molestia de notificarme a mí, el alcalde de Cartagena, a quien está acusando”, puntualizó.

El alcalde Dau dijo que en el caso de la investigación de la Contraloría todo se ha tratado de un “show mediático”, ya que hasta el día de hoy aún no ha sido notificado formalmente por parte de la entidad de los hallazgos que fueron encontrados. (Le puede interesar: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal al alcalde William Dau)

“Me quieren tumbar porque saben que estoy protegiendo el presupuesto de los cartageneros contra los corruptos, porque quieren que regrese la misma clase política para gobernar. Hasta el año pasado se venían perdiendo más de 1 billón de pesos por la corrupción y ya eso no lo están logrando. Hoy en día no sólo la clase política sino todos los órganos de control están sobre mí y ellos son parte de la misma rosca”, expresó el mandatario.

“Se vienen denuncias”

En el Live, Dau también aprovechó para anunciar que a partir de la próxima semana va a comenzar a revelar ’escandalosos’ hallazgos que encontró tras la revisión de las diferentes dependencias del Distrito en torno a casos de corrupción que se vendrían gestando desde administraciones anteriores.

“Estamos trabajando en algo que se llama ‘el libro blanco’. Esto es algo que queríamos hacer desde febrero pero en marzo vino el COVID y no lo pudimos hacer. Espero que las autoridades que han sido tan diligentes investigándome a mí, actúen de igual manera contra las denuncias que encontramos en nuestro libro blanco”, dijo el mandatario.

Estas denuncias se estarían revelando dependencia por dependencia debido a la magnitud de casos que se encontraron en toda la administración. “Mucha gente me dice: ‘Dau, dedícate a gobernar’ pero es que yo no puedo dejar atrás la lucha anticorrupción, esa fue mi bandera y es la razón por la que el pueblo me eligió y mientras se sigan robando el 70% del presupuesto de Cartagena nunca va a alcanzar la plata para arreglar la situación y cada día habrá más pobreza”, afirmó.

Sobre la reactivación económica

Con relación al proceso de la ciudad en la lucha contra el COVID-19 y su proceso de reactivación, el mandatario dijo que ha adelantado gestiones ante el Ministerio del Interior para abrir nuevos sectores e intercedió por la apertura del aeropuerto, ya que se encuentra preocupado por los empleos que se han perdido y los que están en riesgo con la extensión del aislamiento preventivo.

Sin embargo recalcó que está subordinado a las directrices del Ministerio y que de igual manera sigue siendo necesario el compromiso de los cartageneros y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del virus en la ciudad. (Lea: Cartagena supera los 6 mil casos de coronavirus).