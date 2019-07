Minerva Romero Julio es oficialmente candidata a la Alcaldía de Cartagena

A unas horas de vencer el plazo para las inscripciones de aspirantes a alcaldes, gobernadores, concejales y JAC, para el período 2020 - 2024, Minerva Romero Julio se inscribió ante la Registraduría como candidata oficial a la Alcaldía de Cartagena.

La abogada y gestora cívica es avalada por el partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA.

Familiares, amigos, equipo de campaña y un grupo de simpatizantes la acompañaron hasta la sede de la Registraduría.

“Soy una mujer que se ha preparado con todos los esfuerzos del mundo. Madre, profesional, con una hoja de vida en Cartagena de más de 30 años en la administración, fui alcaldesa local, eso es lo que le presentó hoy a Cartagena y a mi gente”, expresó Romero.

Es de recordar que Minerva era una de las precandidatas opcionadas a recibir el aval del Partido Centro Democrático, para aspirar a la Alcaldía de Cartagena, no obstante, determinó ir a Bogotá a buscar el apoyo de ADA.

“Yo venía militando con Centro Democrático con unos ideales como cualquier ciudadana, sin embargo, no tenía credencial, ni estaba con consulta ni encuesta. Ellos abrieron sus puertas, pero no se dieron los procesos. Yo sigo siendo amiga de los miembros del Centro Democrático, eso no me limita, pero Minerva toda la vida ha sido negra, no soy populista ni arribista”, manifestó.

La candidata por el partido ADA ha ocupado cargos en la Oficina de Control Interno Disciplinario, Secretaría del Interior, Alcaldía de la Localidad N.º 2 De la Virgen y Turística, Rama Judicial, Auditoria General de la República y Consejo Nacional Electoral.

Esta es la primera vez que la cartagenera aspira a ocupar el primer cargo del Palacio de la Aduana.