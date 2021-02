Minuto a minuto: así se desarrolló audiencia contra William Dau

6:06 p.m. Dau acaba intervención en la que explica que Lucio Torres, líder del comité ‘Cartagena Revoca Pacto Heroico’, fue su allegado antes de las elecciones, agrega que incluso le propuso unirse para que Torres se lanzara a la Gobernación conjuntamente. Pero este decidió lanzarse por sí mismo y al no recolectar suficientes firmas, decidió empezar a “atacar” a los candidatos como Yolanda Wong, William García y al mismo Dau. El alcalde denuncia todas ocasiones en que Torres usó su portal digital para acusarlo de alguna manera.

5:04 p.m. William Dau da un discurso sobre la situación actual de Cartagena y los principios de su gobierno. Agradece que se adelante un proceso de revocatoria contra él, alegando que los alcaldes que tienen mayor aceptación en el país, son precisamente a los que están adelantándoles procesos de revocatoria. El alcalde dice que la situación de la ciudad no se puede resolver en solo un año y resalta el trabajo que se hizo con ‘El libro blanco de la corrupción’ donde se denuncian los antecedentes que llevaron a la ciudad a la situación actual.

3:41 p.m. Tras las denuncias de Aldo Lora, el líder de Abelardo Meza también continuó con denuncias a la falta de inversión fiscal para las personas más necesitadas en el 2020. También en las contrataciones que está haciendo el Distrito que, según Meza no se hacen mediante licitaciones públicas, sino con convenios interadministrativos con empresas privadas.

Denuncia que Dau se va por tres razones: por corrupto, por que no ha cumplido con su plan de gobierno y por la ejecución de presupuesto en el plan de acción con el COVID-19.

3:35 p.m. Lora denunció las amenazas a líderes sociales en Cartagena y la falta de intervención a los canales pluviales. “Hubo dos personas muertas que murieron por su irresponsabilidad por no acatar esa alerta temprana”, dijo.

Denuncia que hay irregularidades con el PAE y la contratación con la Bolsa Mercantil, que cobra el 3% por cualquier compra que se ejecute. y no tiene participación la entidad sino un comisionista que también hace cobros, pese a que Dau afirmó que se estaban ahorrando presupuestos con este tipo de contratación. Cerca de $1.800 millones en comisiones en las contrataciones. Meza denuncia irregularidades en ayudas humanitarias, como bonos y mercados y en contratación de urgencia manifiestas, donde hay más de $20 mil millones y $83 mil millones en juego, respectivamente.

La ejecución de presupuesto es otro de los reclamos que hace este comité, puesto que no se ha hecho la ejecución como corresponde, sobretodo en protección social. El veedor dice que la inversión del EPA está en 24% , el PES en 1%, y alega que la cifras de inversión se usan para funcionamiento a través de OPS.

3:24 p.m. Rodolfo Díaz Wright añadió que Dau se pasa de “retractación en retractación” y que dijo “los cartageneros no nos merecemos ser objeto de sus maltratos y sus burlas. Le Heroica merece mucho más”.

3:15 p.m. El líder del comité ‘Cartagena Corrige’ cuestionó las compras de elementos de bioseguridad que “nunca llegaron” y el contrato de la ex Primera Dama, Cinthya Pérez. “Esa fue quizá una de las peores muestras de corrupción”, dijo Díaz.

Díaz Wright arrancó su presentación recordando las promesas de campaña del alcalde Dau y expresó “(...)Yo les quiero decir que no solamente este gobierno no cumplió nada de lo que dijo sino que se embarcó en un proceso de corrupción al interior del Distrito. Dijo que iba a hacer una selección del gabinete por meritocracia y no se hizo la selección de su gabinete por meritocracia y dentro del gabinete están prácticamente los funcionarios que han trabajado en otros gobiernos”.

2:55 p.m. Comienza su intervención la iniciativa ‘Cartagena Corrige’ que lidera el exalcalde de la ciudad Rodolfo Díaz Wright.