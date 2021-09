Moción de censura a exministra Abudinen no alcanzó los votos necesarios

Aunque el quórum de la plenaria cumplió el número de representantes para llevarse a cabo, al momento de la votación no se reunieron los votos necesarios para ejecutar la plenaria que obligaba como mínimo 87 votos. La votación final arrojó 56 votos por el sí y 30 por el no.

La plenaria se llevó acabo en medio de algunas controversias por parte de la oposición, como la sesión era únicamente para la votación se dio paso a que fuera la misma y no hubo ninguna intervención, tan solo al momento de votar los representantes de la oposición justificaban su voto.

Lea: ¿Cómo puede afectar al presidente Duque la salida de Karen Abudinen de Mintic?

Respecto a la situación, la representante Katherine Miranda afirmó en el micrófono de la plenaria que rechazaba a quienes no estaban votando: “Se registran para cobrar el salario pero no votan”, eso en clara referencia a los congresistas de la coalición de Gobierno que no votaban.

Miranda además afirmó en su cuenta de Twitter: “Varios congresistas están conectados en plataforma pero no están votando para no perder los favores del Gobierno. Una estrategia para que no exista cuórum y no se pueda votar la moción de censura”.

Aunque la oposición quería que la votación fuera rápida, por reglamento se tomaron los 30 minutos que se ordenan para que se ejecute la votación. En ese sentido la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias indicó en al menos dos oportunidades que aún quedaba tiempo suficiente para registrar los votos, finalmente la misma no se cumplió.