“Necesitamos garantías de imparcialidad en el proceso”: abogado de Dau

Aunque el alcalde habló muy poco en la audiencia, durante su versión libre afirmó que “los organismos de control forman parte de la misma manguala que tiene a Cartagena y Colombia sumida en la corrupción”.

“En Colombia al delincuente no se le puede decir delincuente, criminal o corrupto si no ha sido sancionado por un juez o un organismo, pero lastimosamente ellos no cumplen con su deber. Todo el mundo en Cartagena sabe el altísimo grado de corrupción que rodea la ejecución del presupuesto de la Universidad de Cartagena. Si la Procuraduría hubiera resuelto los cientos de casos que tienen pendientes hace muchos años, no existiría el grado de corrupción que existe en la Universidad de Cartagena”.