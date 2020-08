“Necesitamos transformar la política, lograr nuevos liderazgos”

“Esta escuela busca que jóvenes, mujeres, adultos y ciudadanía en general puedan participar en una escuela que le permita adquirir conocimiento y experiencia para participar de manera alternativa en los espacios de poder. Si queremos transformar la política en Cartagena y Colombia, tenemos que atrevernos a participar. A veces no nos atrevemos porque desconfiamos de nuestras capacidades, porque creemos que no tenemos los conocimientos suficientes o porque creemos que necesitamos mucho dinero para poder participar en política. Explicaré en detalle mi experiencia personal, la cual me permitió llegar a ser concejal de la ciudad de manera independiente, con recursos mínimos y sin empeñar mi candidatura a ninguna casa política, ni financista”, explicó.

Julio Bejarano indicó que en la escuela se podrán adquirir conocimientos como la estructura del Estado colombiano, el discurso político, marketing, ética en la política, entre otros.

Dejó ver que quien desee hacer parte de esta escuela debe llenar un formulario de inscripción en su página web oficial (www.javierjulio.co), y expresar por qué quiere hacer parte de la escuela. Cien personas serán escogidas para hacer parte de la primera corte de la escuela. “Lo mejor es que esto será totalmente gratis. El plazo máximo de inscripciones es hasta el día 15 de septiembre de 2020”, explicó Julio Bejarano.