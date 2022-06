“Ni por el chiras acepto que cometí algún delito”: Dau a la Contraloría

El alcalde prosiguió con su relato inquisidor aseverando que el proceso para nombrar un contralor en propiedad ha sido un proceso polémico y que ha desatado peleas entre concejales. “Cuando todo parecía que iban a nombrar un contralor en propiedad, tras elegir una universidad para que coordinara las pruebas meritocráticas del concurso, se desató una controversia por las irregularidades en la escogencia de ese centro educativo. Por ende, terminó cayéndose el proceso y el encargo de Castillo Fortich fue ratificado por cinco de los 18 concejales. Y así seguir con el poder de presión que tienen, cuando no les dan contratos o prebendas, con la Contraloría Distrital”.

Y añadió: “Ahora dicen que en menos de dos semanas designarán a un contralor en propiedad, proceso que auguro que sigue estando amañado. Ahora no contentos con solicitar la suspensión de la directora del Dadis, debido a que no accedió a las pretensiones de los concejales, ahora Castillo Fortich le pidió al presidente Iván Duque me suspendiera a mí, a un alcalde elegido democráticamente con 114 mil votos. ¡No me sacarán!”

En el caso puntual de la presente investigación fiscal, el alcalde Dau defendió que los gastos de representación son una figura aprobada por el Concejo de Cartagena, y no impuestos por el alcalde. “Esta tabla de remuneración es expedida por el Concejo y sancionada por el alcalde. En 2020, quedaron unificados los salarios de los funcionarios, se eliminaron los gastos de representación y se organizó todo con respecto a los topes legales del Gobierno, para evitar abusos en las regiones. Lo que se venía pagando en Cartagena sumando salarios y gastos de representación estaba por debajo de estos topes”, precisó Dau.

Y recalcó: “Tengo entendido que en Bogotá aún se pagan gastos de representación y allá no se ha desatado ninguna investigación fiscal. Pero acá, por temas políticos, el contralor Castillo Fortich inició este proceso contra nuestra, cuando toda inconveniencia fiscal proviene de la administración pasada, la de Pedrito Pereira. Nosotros depuramos esto y en mi administración nadie ha recibido gastos de representación desde que me posesioné. Cualquier reparo legal debería recaer en anteriores alcaldías o en los concejales que aprobaron la figura. Entonces al alcalde que le abren el proceso es al que solucionó el problema”.

Por consiguiente, el mandatario recalcó que los embargos y la investigación fiscal correspondiente están sujetos a una supuesta persecución política. “El contralor Castillo no trabaja bajo ninguna imparcialidad y objetividad. Su objetivo es perjudicarme. Reiteradamente ha dicho que yo soy un corrupto y que debían sacarme desde que era director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría. Esas fueron sus credenciales y con todo y eso fue designado como contralor”.

Y prosiguió; “Su esposa, Adriana Hernández, fue funcionara de anteriores alcaldías en una dependencia relacionada con la contratación pública. Por lo tanto, ¿creen que este contralor sancionará a alguien de la administración en la que su pareja trabajó? Esta señora ahora trabaja en el Concejo con la venia de Gloria Estrada, amiga y vecina del contralor.

El alcalde de Cartagena señaló que son muchos los funcionarios de la Contraloría Distrital y en la General que buscan perjudicarlo. “Incluso, el exalcalde Pedrito Pereira ahora tiene un alto cargo en la Contraloría General en Bogotá. Un cargo en el que gana más que como alcalde. ¿Más politizado para dónde? Ahora me investigan por presuntas irregularidades bajo su mandato y en otras administraciones”, expuso Dau Chamat.