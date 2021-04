Hay expectativa porque se espera que esta semana el Gobierno presente ante el Congreso el proyecto de ley que busca que se haga una reforma tributaria.

Se espera una fuerte oposición desde distintos sectores y respecto a este proyecto habló la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, señalando que no lo comparte.

“No apoyamos nada que tenga que ver con IVA a la canasta familiar, eso lo hemos dicho desde siempre. Por lo que sabemos de la reforma, creemos que no se deben gravar más las rentas de las personas naturales. No se debe gravar la clase media y menos la clase más desfavorecida; tenemos que grabar a los que más tienen. Cuando hablamos de los que más tienen nos referimos a que tenemos que aumentar los tributos al capital, como tributos a los dividendos, tributos a los que más ganan, pero no a los que menos tienen”, explicó.