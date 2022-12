“No compraba el lápiz, pero sí decidía cuál quería”: Dau sobre Bueno

El proyecto, de casi 10 mil millones de pesos, al que se refiere es el de “Implementación de una estrategia de recuperación nutricional de niños de 0 a 5 años de edad en Cartagena”. Por su no ejecución, la personera de la ciudad, Carmen Elena de Caro, criticó: “Es lamentable que el Distrito pierda proyectos por negligencia. Eran recursos aprobados por regalías para la seguridad alimentaria y nutricional de madres gestantes y lactantes, niños y niñas. Ahora no se podrá ejecutar por la negligencia de funcionarios que no le dieron importancia a este proyecto. Estos dineros serán ingresados para que se ejecuten otros proyectos diferentes a este”.

“No se van a perder los recursos”

Los $9.985 millones aprobados son recursos del paquete de las asignaciones directas que recibe Cartagena del Sistema General de Regalías (SGR), con el objetivo de promover el desarrollo, la competitividad y propiciar la restauración social y económica en la ciudad.

El alcalde, William Dau Chamat, indicó que, aunque el contrato de nutrición infantil no se haya hecho en 2022 no quiere decir que los recursos se hayan perdido. “Las regalías son una bolsa con un presupuesto que se va distribuyendo en diferentes iniciativas priorizadas en el Capítulo Independiente del Plan de Desarrollo “Inversiones con cargo al SGR”. Si una parte de esos recursos no se ejecuta, esto no significa que la plata se pierda. Sencillamente se pierde la posibilidad de ejecutarlo en el tiempo establecido. Esos recursos seguirán siendo del Distrito y nadie se los quitará”, aseguró.

Esto último contrasta con lo afirmado por algunas denuncias ciudadanas sobre la posibilidad de que los recursos se pierdan. Dau aclaró que la Nación sí califica por puntos la gestión de los entes territoriales de las regalías, pero que junto a la Secretaría de Planeación analizaron esta situación específica y concluyeron que la no ejecución de este proyecto no provocaría una disminución o suspensión en el giro de recursos del próximo año.

“El proyecto puede volverse a presentar y ejecutar conforme a las normas técnicas, jurídicas y de transparencia que amerita. Y pues allí igual va a estar el recurso para ejecutarlo e impactar a la población que lo necesite de una u otra forma”, expuso el Distrito.

No una, 90 alarmas

El Distrito entregó a este medio el camino que trasegó el mencionado proyecto y así socializar el por qué de la no ejecución, algo que desató mucha inquietud ciudadana.

La exdirectora del Dadis, Johana Bueno, presentó la necesidad de la contratación a la Unidad Asesora de contratación del Distrito. El 28 de abril de 2022 se publicó el borrador del proceso en la plataforma SECOP II, como indica la ley. No obstante, el documento recibió más de 90 observaciones por parte de interesados y veedurías, donde se llamaba la atención ante posibles irregularidades en su estructuración. “Una cifra que no es común y que hizo sonar las alarmas”, expuso el mandatario.