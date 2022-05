“No es momento para cazar peleas”: Gloria Estrada le responde a Dau

Por su parte, la concejala Estrada replicó: ““La ciudad no está para la guerra, Cartagena necesita que nos unamos para sacarla adelante. Soy respetuosa de las opiniones del alcalde William Dau, aunque no las comparta, las respeto. No quiero polemizar, no es el momento de cazar peleas, no es el momento de enfrentamientos entra la dirigencia local. No es momento para atrincherarse en una batalla campal entre el alcalde y los concejales. ¡No!, es tiempo de unirnos, de repensar a Cartagena. No podemos desgastarnos en discusiones y enfrentamientos personales. Es el momento de trabajar todos de la mano, por el interés colectivo, muy por encima de los particulares”.

Y a la vez invitó a colegas, gremios, dirigencia comunitaria y administración distrital a hacer sinergia por la ciudad.

“Miren lo que estamos viviendo en Cartagena, me duele lo qué pasa. La inseguridad nos está carcomiendo. Hace pocos minutos dos casos de sicariato, esta mañana violentaron unos buses de Transcaribe luego de un accidente de tránsito. Esto no puede seguir así. Antes de alzar las armas en señal de guerra, yo levanto al señor alcalde la bandera de la paz y lo invito a que trabajemos de la mano por nuestra ciudad, alcalde declaremos la guerra a la pobreza, a la delincuencia, a la inseguridad, todos unidos podemos lograrlo”, recalcó la concejala.