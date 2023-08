“No existe la tal ‘aplanadora’ con la que piensa ganar Yamilito”: Larios

Lutterh Larios Cardoza, médico, abogado y comunicador social, aspira a la Gobernación de Bolívar con el aval del partido Esperanza Democrática. Muchos lo recuerdan por haber sido gerente del hospital de Calamar y secretario de Salud de Clemencia. Lea: El voto en blanco en Bolívar tiene nuevo promotor: Germán Viana renuncia La educación es el principal eje de su proyecto político y pretende conquistar la mayor población posible que hace cuatro años votó en blanco en el departamento: 184 mil, segunda votación detrás de Vicentico Blel, actual gobernador. Abogado, médico, periodista... imagino que tiene una vida y rutinas muy tranquilas. ¿Qué lo motiva a meterse en la arena tan movediza que es la política? Desde mi época universitaria siempre estuve involucrado en los movimientos de liderazgo y representación estudiantil, así que ejercer la política en pro de los derechos de mis iguales, siempre con la educación como bandera, no es nada nuevo para mí. Creo firmemente que los profesionales y las mejores mentes deben aportar con sus talentos y competencias a la transformación de la sociedad. Considero que la política es el espacio propicio para hacer ese aporte de mi parte. Para muchos la contienda por la Gobernación ya está ganada por un candidato que cuenta con amplios respaldos políticos, e incluso hay dos o tres que se competirían el segundo puesto. ¿Dónde reside su ímpetu para seguir adelante y no retirarse antes del 29 de octubre? Eso es un sofisma de distracción. Hace cuatro años, en las elecciones en las que resultó elegido Vicentico Blel como gobernador de Bolívar, el voto en blanco quedó de segundo. Además, si sumamos la votación de Hernando Padaui, que en paz descanse, Horacio Correa y Luis Daniel Vargas con la que obtuvo el voto en blanco y el número de tarjetones inválidos da una cifra que sobrepasa el caudal que normalmente obtiene la política tradicional y continuista que hoy representa Yamilito Arana. Convencer a toda esa población es uno de mis objetivos. La realidad es otra y considero que este escenario es mucho más propicio, debido a que Blel era mucho más conocido que Arana. Además, luego de la victoria sorpresiva de William Dau y su forma de hacer política reduciendo la burocracia y limitando al clientelismo, la ciudadanía ya no traga entero. Además, vemos como múltiples grupos políticos que otrora tenían tanto poder, ya no lo tienen y por eso perdieron curules en el Congreso, como por ejemplo los García Zuccardi, los Araújo, Daira Galvis y Karen Cure. Entonces la política tradicional está debilitada y ya no tienen el poder de repartirse la burocracia local, regional y nacional, con la victoria de Gustavo Petro, por lo que ya no tienen tantas armas para confiarse, dar por sentado que su candidato ya es ganador. Bolívar y Cartagena ya no está votando por la política tradicional, sino por alternativas de verdadero cambio. Y eso que no se ha mencionado mucho que hay candidatos que tienen problemas judiciales y el departamento sufriría una incertidumbre en caso tal de una suspensión, una interinidad. Por eso en el listado de candidatos hay tantos “planes B”.

Arana, a pesar de ser Magangué, no tiene contacto directo con el pueblo. Solo se reúne con concejales, diputados y líderes políticos y eso no es sinónimo de una victoria electoral, por más plata y promesas clientelares se estén haciendo. Esa aplanadora no es algo real.

¿Y cómo planea darse a conocer en los municipios y territorios, frente a esta potencia política de los caciques electorales que hoy están con otras campañas? Yo soy de Achí, sur de Bolívar, y nunca he perdido el contacto con mi pueblo. En mis más de 20 años de docencia y con mi condición de abogado y médico he forjado grandes relaciones con bolivarenses de todos los municipios del departamento. Siempre he respaldado al prójimo sin esperar nada a cambio, sin intereses políticos. Por otro lado, ya he ido a diferentes partes de Bolívar dando a conocer mis propuestas. La educación como base de la transformación que requiere el departamento ya la han escuchado en 30 de los 44 municipios, por lo que pronto iré a muchos más. Ya tengo pacientes, estudiantes, familiares y amigos difundiendo mi programa de gobierno y no ha sido rechazado por nadie, al contrario, ya tengo muchas redes de apoyo, favorabilidad y la gente me tiene en un buen concepto. Es bastante admirable que usted tenga tres carreras, abogado, médico y periodista, imagino que la educación es un eje transversal de su proyecto político, ¿me equivoco? Mi lema, mi eslogan de campaña es la educación. Es mi lema porque para cambiar la sociedad tenemos que invertir en la educación, ya que no podemos cambiar la actitud de nuestra población, sino hay la capacidad intelectual para generar esos cambios. Otro sofisma de distracción es que se pueda cambiar la mentalidad departamental de un día para el otro, por lo que la apuesta está en formar a las nuevas generaciones con educación congruente con el contexto, de calidad, oportuna y con altos componentes d tecnología e innovación para propiciar los cambios transversales que se necesitan Muchos de los candidatos hablan de que uno de sus principales objetivos es combatir la corrupción, tan normalizada en el departamento, según su concepto. ¿Cómo planea combatirla? La corrupción tiene que ver con la mentalidad de las personas que asumen cargos públicos e inclusive privados, entonces eso hace parte de la formación. Yo creo que una persona no se convierte en el ciudadano ideal por tener múltiples títulos y estudios, sino por la formación que reciba en su familia. Si no hay formación humana, de nada sirven los diplomas. Yo siempre he buscado ser ejemplo para mi familia, por eso estoy tan seguro que con la misma motivación seré el mejor gobernador que Bolívar pueda tener. Entonces la meta será fortalecer la educación, el tejido familiar y fomentar los valores éticos y morales en el departamento, exigiendo tener esta integralidad en el personal que trabaje en la Gobernación. La política no debe ser el cuarto de hora para enriquecerse, como es concebida por tantos funcionarios. Otro de los temas más álgidos del departamento es el recrudecimiento de la inseguridad, especialmente en los Montes de María, extorsión, persecución, amenazas y asesinatos de líderes sociales. ¿En su programa cómo planea luchar contra estos flagelos? La inseguridad es el producto de la falta de educación, de empleo, de oportunidades y de vivienda digna. Una sociedad con tanto déficit siempre será golpeada por la inseguridad. Entonces, en la medida que la educación forme más personas de forma integral, tendremos más agentes que propicien la seguridad, en sinergia con el necesario trabajo de la Fuerza Pública.

Jóvenes que hoy no tienen ningún interés o mentalidad en trabajar o estudiar, pues el sistema ha propiciado que esto sea así con tanta falta de oportunidades y desigualdad, generarán violencia.