“No hay doble militancia porque aún no tengo el aval”, dice Vargas

El exgobernador y aspirante a la Gobernación, Luis Daniel Vargas, refutó hoy un análisis de la revista Metro que sugiere que estaría incurso en doble militancia partidista, tras renunciar, según la revista digital, al Partido Liberal, ayer, pero con el aval en mano de Colombia Renaciente.

Vargas expresó que aún no tiene el aval el cual está en trámite y que por lo tanto no lo ha recibido.

El exmilitante del partido rojo escribió su aclaración:

“Deseo precisar para evitar interpretaciones mal intencionadas, que aún hoy no tengo el aval de Colombia Renaciente, no ha sido expedido, se encuentra en trámite; a lo que se refiere el comentario de la Revista Metro, reproducido por otros medios sin verificar, con la fuente, es a un comunicado del Partido Colombia Renaciente a los que se les entregará el aval, que es muy diferente a un acto administrativo vinculante, el cual no ha salido”.

Expresa que: “La renuncia al partido liberal la presente el 10 de julio con nota de presentación personal en Notaría, al secretario del directorio liberal departamental ( ver fotos) y el aval a Colombia Renaciente, lo solicité el 12 de julio, con nota de presentación personal en Notaría (ver foto), y enviado a Cali por deprisa en la misma fecha (ver recibo de envío), razón por la cual los dos actos, de renuncia y solicitud de aval, fueron en fechas muy diferentes entre uno y otro, debidamente notariados y recibidos, por lo tanto no se configura ninguna doble militancia, los análisis deben hacerse con rigor periodístico y no con el deseo político”.

La nota la acompaña el político con varias fotos de documentos como prueba.