No la dejaron con los “crespos hechos: Ider aclara polémica con una deportista

“Desafortunadamente el Ider no le puede prestar la ayuda a una joven que practica taekwondo para que nos represente en México. Por ello vamos a realizar el debate con el fin de que estas situaciones no se vuelvan a presentar, porque es muy triste que ellos tengan que pasar por eso”, aseguró Reyes.

Por su parte, la concejal Gloria Estrada aseveró que no deben existir excusas para no ayudar a los deportistas y que debe haber rubros establecidos para este tipo de patrocinios.

Por su parte, la concejal Gloria Estrada aseveró que no deben existir excusas para no ayudar a los deportistas y que debe haber rubros establecidos para este tipo de patrocinios.

“En la convocatoria pública No 052 de marzo 22 de 2022 del IDER, mediante la cual se otorgaron estímulos a jóvenes deportistas, promesas en sus respectivas disciplinas, no participó la niña Dana Valentina Martínez Mercado, por no cumplir con el requisito de edad exigido (mayor de 12 años). Sin demeritar las calidades y méritos deportivos de la niña, llama la atención su no participación en importantes eventos competitivos de Taekwondo en su categoría como la fase distrital de Juegos Intercolegiados 2022 ni en el Colombia Open G2 Ranking Olímpico wt- patu, hecho los días 14 y 15 de octubre de este año, en Sogamoso, en el cual participó una delegación de Bolívar”, puntualizó el Ider.

La directora Londoño se reunió con los padres de la joven atleta y como conclusión del encuentro fue que su caso no se enmarca en los ciclos competitivos que define el Sistema Nacional del Deporte, sino que se trata de una invitación privada para participar en un festival escolar en México, gestionada por el presidente del club al que pertenece.

“Por lo que se les hicieron las claridades del caso sobre los procesos vigentes para la entrega de estímulos y se le ofreció apoyo a la deportista para su aceptación en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IDER en otra disciplina de su preferencia. Algo que ella aceptó complacida”, indicó Londoño.