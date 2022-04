“El populismo vende pan para hoy y es hambre para mañana”: Iván Duque

Iván Duque Márquez.

¿Cómo están las relaciones con Rusia en medio de todo lo que está pasando?

No podemos tener cordialidad con un país que está haciendo lo que hace con Ucrania. Invadió un país. Han masacrado personas en Bucha. Han bombardeado hospitales de maternidad y destruido infraestructura comunitaria. Han destruido una nación completa. ¿Quién puede tener relaciones con un país que comete estas atrocidades? Por eso apoyamos la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, pues defendemos la integridad de los derechos humanos y la soberanía de los territorios.

Estamos ante un genocidio. Un oprobio total de crímenes de lesa humanidad. El mundo no puede tener relaciones con Putin hasta que cesen estos vejámenes cometidos ante las narices de todos. Afortunadamente, la comunidad internacional ha levantado su voz para condenar este atropello.

Pero Venezuela tiene una postura diferente

En mi opinión, Maduro le ha hecho al pueblo venezolano casi lo mismo que Vladimir Putin le ha hecho a Ucrania: detonar una crisis migratoria. Es algo que también sostiene la comunidad internacional. Nosotros condenamos el atropello a la libertad, y es que están orgullosos de atentar contra ella y gritan su apoyo a la invasión rusa. Entonces nuestro mensaje es claro: condenamos los atropellos contra Ucrania y a esa dictadura oprobiosa que está en Venezuela.

Cuando entregue el mandato el siete de agosto, ¿seguirá interviniendo en política como hace César Gaviria, Álvaro Uribe o Andrés Pastrana, o tomará distancia en otros caminos como escribir, que le gusta, o la docencia, al estilo Juan Manual Santos?

Una vez un expresidente dijo: “El único cargo vitalicio que hay en Colombia es el de expresidente”, pero yo no veo mi expresidencia bajo ese precepto. Yo veo mi expresidencia en función de seguir aportándole al país formando líderes en la Colombia profunda; quiero seguir vinculado a temas ambientales y por temas migratorios.

Además, volver a los escenarios académicos y a la escritura, ya sea como columnista o como escritor académico, porque creo que también es una forma de aportar. Mi voz siempre será utilizada para construir. Si uno no tiene nada que aportar para el bien de Colombia, es mejor quedarse callado. La defensa de la democracia y de las libertades es una causa permanente, de todos los días. Pero no me estoy despidiendo, pues quedan 4 meses para seguir respondiéndole a los colombianos.

