“No pueden invocar una escritura de hipoteca como una de lindero”

Reiteró que esa área ocupada por el hotel Las Velas fue la que se declaró como un bien baldío en 1999, y que se escrituró ese mismo año como tal, explicando que se determinó que el área no era un bien de uso público porque está antes de la llamada línea del rocado y que hace parte de un espacio urbanizado.

Este predio el Distrito lo vendió diez años después (en 2009) durante la administración de Judith Pinedo, a los mismos dueños del hotel Las Velas (hotel Dann). Sin embargo, luego de varias quejas, posteriores a la venta, Pinedo paralizó el negocio y así se encuentra desde entonces.

Torregrosa dice que las acusaciones de la Fiscalía en su contra serían infundadas y que el ente se está basando en las escrituras de una hipoteca para sacar sus conclusiones y no en unas escrituras de linderos, pues la Fiscalía alega que el lote que se vendió era un bien de uso público, “una playa”.

“Aquí la Fiscalía no puede invocar una escritura de hipoteca como delimitante de un lindero. Es deleznable, no corresponde a principios jurídicos que inspiran la ley en Colombia. Los títulos son actos jurídicos que se contienen en una escritura y hacen referencia a fuentes válidas de actos de dominio sobre un predio. El área de Las Velas era superior y ahí no vale argumento de hipoteca, era mayor al que sale en la hipoteca. Estaba antes de la línea del rocado”, explicó Torregrosa.

La audiencia aún está en curso.