“No soy ningún mentiroso y nunca hablé pestes de Dumek”: Carvajalino

En conversación con El Universal, Luis Carvajalino ejerció su derecho a la replica para explicar su decisión y desvirtuar lo negativo que le endilgan.

¿Por qué se retiró?

Una de las principales razones que me llevaron a retirarme de la campaña fue la de combinar mi experiencia empresarial con el servicio social. En medio del proceso reconocí la oportunidad de emprender proyectos empresariales que podrían generar un impacto significativo en la zona norte de la ciudad. Este enfoque empresarial me permitiría contribuir de manera más sostenible e impactante al desarrollo de las comunidades locales, y al mismo tiempo cumplir con mi responsabilidad hacia quienes me apoyaron en mi candidatura.

Pero, ¿por qué con Dumek?

Por la profunda afinidad que tenemos con su plan de gobierno y su enfoque inclusivo hacia los 14 corregimientos de la zona norte. Dumek Turbay ha demostrado un compromiso sólido con el desarrollo integral de la ciudad. Compartimos la visión de Cartagena como la capital internacional de Colombia y comprende de manera contundente las necesidades y aspiraciones de nuestras comunidades del norte.

¿El Acuerdo de la calle de Las Damas se murió?

Yo lo creé y continúa en vigor. Está experimentando una transformación significativa con el apoyo al próximo alcalde de la ciudad, apoyar su gestión e incluso ejercer control político. Estamos dando un paso adelante al constituirnos como una corporación legalmente establecida, con todos los órganos necesarios para abordar temas políticos y servicios sociales, centrándonos especialmente en asuntos relacionados con la Alcaldía.

Mentiroso, politiquero...

No entiendo por qué me llaman mentiroso y politiquero. Gustavo Martínez no tenía un aval y salió del Acuerdo de la Calle de las Damas. Fabio Aristizábal no fue aceptado en el Centro Democrático, con el cual tenemos afinidad. Por lo tanto, buscó un nuevo partido político, el cual tiene la obligación con su líder político de trabajar en campañas para concejales y diputados, y debe llegar hasta el final en su contienda.

En el caso de Jacqueline Perea, puede confirmarlo directamente con ella, ya que fue la primera en retirarse desde el momento en que supo que obtendría el aval de la Fuerza Democrática. Tengo información que respalda su retiro del Acuerdo de la Calle de las Damas.

Es importante destacar que los verdaderos independientes tomamos nuestras propias decisiones y apoyamos la campaña del candidato a la Alcaldía de Cartagena que más coherencia tenga en sus propuestas. Nunca he participado en política, y si lo que digo parece una falacia, la historia eventualmente confirmará la veracidad de mis palabras. La falta de unidad debido a egos personales nos llevó a tomar la mejor decisión para nuestro movimiento y fue la que ya todos conocen.

Lo que afirmaron sobre promesas es incorrecto, el trabajo que hemos venido desarrollando y continuaremos desarrollando demuestra la coherencia de nuestras acciones. A diferencia de los integrantes que ya no están en el Acuerdo de la Calle de las Damas, nosotros como verdaderos independientes no estamos vinculados a ningún jefe político ni casa política que exija respuestas.

Pero Aristizábal dijo que usted “habló pestes” de Dumek.

Yo no me involucro en conflictos personales ni hablo mal de nadie. Las palabras que he expresado se refieren a lo que ha sucedido en los últimos 20 años en nuestra ciudad. Mi enfoque siempre ha sido transformar la forma en que se hace política en Cartagena y trabajar para unir a la ciudad. No me cansaré de promover la unidad y dejar atrás la violencia y la intolerancia que a veces prevalecen. Invito al señor Aristizábal a colaborar y ayudarme con esta misión, ya que como todos saben, soy alguien que ha trabajado incansablemente para unir a nuestra ciudad.

Cartagena le está brindando al señor Aristizábal la oportunidad de aspirar a la Alcaldía, a pesar de no haber vivido de aquí y trabajado previamente en la ciudad. Él entenderá las decisiones que está tomando. Sin embargo, ganar la Alcaldía no se logra hablando mal de alguien o faltarle al respeto a otra persona, pues ese no es mi enfoque ni mi estilo. No permitiré que me utilicen ni me presto a juegos políticos de personas recién llegadas a la ciudad.