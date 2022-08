“Nos comprometemos a eliminar la pobreza extrema en Cartagena”: David Racero

A David Racero Mayorca (Bogotá, 1986), filósofo, magíster en ciencias económicas y congresista desde 2018, actual presidente de la Cámara de Representantes, muchos que aún no lo conocían lo identificaron por su traje de color azul oscuro con apliques de colores, que reivindicó la lucha étnica en Colombia.

Pero un dato que muchos desconocen, incluso los consumidores diarios de política, es que el padre del congresista del Pacto Histórico es cartagenero, y él pasaba sus vacaciones de infancia en el popular barrio de Ternera, a ritmo de champeta, salsa y vallenato.

Hace unos días volvió a Cartagena para representar al legislativo y al Pacto Histórico en el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Andi. Además, sostuvo diálogos con ciudadanos y empresarios para conversar sobre sus inquietudes con relación a las reformas que se vienen.

- ¿Su visita tiene un tinte electoral? Pues se reunirá con las bases petristas en la ciudad y ya empieza a sonar el sonajero de los comicios regionales del próximo año.

Claramente. No podemos obviar que ya pasada las campañas legislativa y presidencial ya empiezan a sonar los nombres interesados en las elecciones regionales y en liderar procesos. El Pacto Histórico debe mantenerse en las regiones, por ende, nuestros candidatos para Gobernaciones y Alcaldías deben ser de nuestro movimiento.

Lo que estamos ahora es definiendo la mejor metodología democrática para hacer consultas y consensos, pues yo veo muy difícil que se pueda hacer un Frente Amplio de acuerdos con partidos políticos tradicionales.

- En palabras de usted, el Congreso es una de las instituciones más deslegitimadas. ¿Qué piensa hacer desde la Cámara para que esto cambie?

Hoy los colombianos valoran con los mismos indicadores de popularidad al Congreso que los del ELN. No demora esa guerrilla en decir que “no los comparen con el Congreso”. Yo como presidente de la Cámara asumo ese reto institucional de adelantar las reformas internas que puedan transformar lo que opina la ciudadanía.

En reiteradas veces se lo he dicho a mis colegas: no podemos hablar de cambio si no nos cambiamos a nosotros mismos. El triunfo del Pacto Histórico en elecciones a Congreso y a la Presidencia es un mensaje del pueblo para que la clase política se autoreforme. O cambiamos o nos cambian, así de sencillo.

Lo que sí hay que rescatar es que una gran mayoría de congresistas han reaccionado de forma positiva y propositiva a estos cambios.