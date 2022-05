“Nuestro proyecto no es un salto al vacío populista”: Rodrigo Lara Sánchez

Algunas cosas se comparten. La cirugía tiene momentos de preparación, de tranquilidad y de dificultad. Nos toca manejar el estrés al igual que en una campaña, pues los pacientes y los ciudadanos no son todos iguales. Los tiempos electorales se aceleran mucho más, cada vez hay más trabajo y hay que aprender a manejar las opiniones y los sacrificios físicos. Pero, lo importante es la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, proponiendo las transformaciones que necesita el país sin necesidad de destruir sus bases.

Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva, médico cirujano y docente universitario, es la fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia. 38 años después del asesinato de su padre, el exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quiere llegar al Palacio de Nariño con un mensaje contundente: “las ideologías y los discursos de odio no son tan productivos como la unión y el diálogo”.

Vemos como su campaña electoral junto a Fico ha cogido fuerza en las calles y en las encuestas. Según esos sondeos, pasarían a segunda vuelta contra Petro y habría un empate técnico en esta instancia. ¿Usted cree en las encuestas?

Las encuestas son una imagen de un momento específico de la campaña. Lo más sensato es denotar esas cifras con el apoyo que recibimos en las calles. Simpatía y crecimiento es lo que vemos al caminar por las regiones, llevando nuestro mensaje de construir una Colombia desde esas regiones.

En este país tan diverso es ineludible que el desarrollo no emane desde los territorios. Creo que vamos muy bien cuando escuchamos que los ciudadanos se sienten identificados con nuestro mensaje. Gente en las calles del centro de Cartagena que nos saluda y se sienten honrados con nuestro proyecto. Ese es un aliento emocionante entendiendo que faltan pocos días para las elecciones en los que tenemos que seguir trabajando igual o mucho más.

No obstante, su medio hermano, el senador Rodrigo Lara Sánchez, es el ponente de una Ley en el Congreso que busca controlar las encuestas, pues para él son sesgadas, poco fiables y manipulan la intención de voto. ¿Usted qué le diría?

Yo pienso que hay empresas serias de encuestas que han funcionado por muchos años. Hay seriedad y profesionalismo; no obstante, sí se requiere mayor rigor en algunas firmas. Pero ante inquietudes yo creo que da mucha certeza que son muchas las encuestas que proyectan los mismos resultados, el mismo crecimiento de nuestra campaña. Si fuese una sola, ahí sí a uno le provocaría cierta incertidumbre. La encuesta que más nos interesa es el cariño y el apoyo de la gente en las calles.

Candidato, Cartagena es una ciudad dividida bajo dos premisas. Primero, una gran parte de la ciudad que apoya a Fico bajo la premisa de que harán las reformas sociales necesarias sin destruir las bases. Construir sobre lo construido. ¿Puede explicarnos este eje de su campaña?

Con todos los problemas que ha habido, este país ha construido una democracia que ha avanzando en muchos aspectos. Colombia no es la misma hoy que hace treinta años, en muchos aspectos como crecimiento, desarrollo e infraestructura. Sin embargo, aún resultan inauditos muchos lunares como los cinturones de pobreza tan robustos que hay en ciudades como Cartagena.

Este gobierno no es el continuismo de nada, mucho menos cuando hay tantas inequidades y brechas sociales. No podemos estar a gusto con esa dicotomía de la Cartagena bonita y turística, y la Cartagena en la miseria. Esa realidad duele y debemos cambiarla como país. Son siete millones de colombianos que hoy aguantan hambre y por eso aquí hay transformaciones ineludibles por hacer.

Por eso nuestro enfoque de una Colombia desde las regiones. Sentar a todos los sectores para trabajar por la dignidad del pueblo, desestimando discusiones de si algo es de izquierda o es de derecha. Acá toca unirnos porque esas divisiones no llevan a nada. Reconocer las debilidades y las fortalezas. Buscar soluciones y no hacer campaña con la división, con la destrucción o con la denigración del que piensa diferente.

Como médico, por ejemplo, la salud no se mejora con palabras sino con hechos. Necesitamos que la gente se sienta mejor atendida y que el personal de la salud tenga garantías laborales. Para fortalecer eso no se necesitan discursos de odio. Lo que venga funcionando lo seguiremos implementando y lo faltante se depurará con la sinergia de todos los sectores públicos y privados de la sociedad.

En la otra acera, están los que consideran que su proyecto es la campaña del continuismo. Más de lo mismo. Ernesto Samper llamó a Fico: Uribe 3.0 y Duque 2.0. ¿Qué tiene por decir al respecto?

Él no puede ser objetivo porque hace parte de la otra campaña. Al contrario, nuestra estrategia es la de construir, la de fomentar el consenso y de generar confianza. Nuestro proyecto no es un salto al vacío populista. Acá hablamos de fomentar empresa y no prometer que el dinero lloverá del cielo sin tener soportes financieros y económicos.

Fico y yo fuimos alcaldes, por eso podemos hablar con total seguridad de cómo generar oportunidades de empleo, de emprendimiento, de educación y de todos los rubros que esta sociedad necesita para evolucionar. Allí están nuestros indicadores de gestión, eso no es puro cuento. Las ciudades necesitan cambios con certeza y no saltando al abismo, respetando la democracia, el orden y las libertades. Nuestro proyecto une a los que piensan igual y a los que no, en torno del bienestar general.

Parece mencionar a Gustavo Petro, ¿considera que es un peligro para la democracia y para el futuro del país?

Yo creo que hay dos modelos de país: uno, donde se busca fortalecer la democracia con la lucha a la corrupción, respetando la institucionalidad. Por otro lado, vemos una concepción que vende la idea de que el país debe reconstruirse o volver a nacer. Claro que nos hace falta muchísimo en materia de subsanar deudas históricas con regiones olvidadas como La Guajira, Chocó, Tumaco o Cartagena; pero, no se trata de prometer soluciones mágicas,