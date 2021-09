Nueva controversia política en las filas del uribismo

“Respetado Presidente reciba mi saludo respetuoso. El día de ayer (martes) me fue entregado a la mano un documento aparentemente emitido por el Consejo de Ética, Disciplina y Transparencia del partido sin firmas aún. En dicho escrito dirigido a la directora nacional del partido, el comité manifiesta que el objetivo del comunicado es el de ‘expresar una opinión sobre las calidades y condiciones de los mismos (los precandidatos) para ejercer el cargo de Presidente de la República en nombre del Centro Democrático’ y establecen a mutuo propio unos criterios filtro. Al interior del documento que me entregaron no desarrollan los criterios que el comité estableció ni frente a su cumplimiento o incumplimiento. Sin embargo, dentro de la opinión final del comité, excluye mi nombre para que la dirección de el “aval” para participar dentro de los procesos electorales dirigidos a llevar un candidato único del partido”.

El representante aún no entiende el por qué lo sacaron de la competencia electoral. En una carta al expresidente Álvaro Uribe, le expresó la sorpresa de la injusta decisión del Comité Ético, que pese a la compleja situación que desató en el uribismo, no han dado explicaciones al respecto.

La supuesta carta

Aunque el tribunal ético uribista no se ha pronunciado, se conoció una carta, al parecer firmada por sus miembros, en la cual se expondría las razones por las que sacaron a Rodríguez de la competencia, las cuales se basarían en tener cuestionamientos en su vida pública.

“No tener ningún cuestionamiento interno o externo acerca de su trayectoria en su vida personal y de servicio público, su forma o estilo de hacer política, que potencialmente y en algún momento pueda llegar a afectar la imagen del partido en la contienda electoral. Tener la prestancia y la credibilidad que le permitan convocar a una coalición con otros sectores políticos y sociales, así como que exista un consenso mínimo acerca de qué se está en presencia de uno de los mejores hombres, para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una buena administración pública”, indica la carta que habría expedido la comisión y que envió al representante Rodríguez.

Sobre el tema el ahora exprecandidato, respondió a un señalamiento del exviceministro Nieto, quien puso en duda el origen de los dineros con los cuales él compró una vivienda. “Sobre mi apartamento, aquí está cuánto debo de mi apartamento, que es el 80% y me siento orgulloso que pago con mi sueldo ese apartamento porque además vale la pena ser honesto en Colombia, yo creo que cuando uno trabaja y lucha contra la corrupción, uno tiene todo el derecho a defender su honradez”, indicó.

Una duda más, que según Rodríguez, pesa sobre él es el origen de la financiación de la campaña en 2014, “le he pedido al Consejo Nacional Electoral que me certifique si esas cuentas fueron auditadas o no y también quiero decirles que me siento orgulloso de combatir la corrupción en todo, porque quiero decirles que soy el autor de la ley que crea los delitos electorales”.