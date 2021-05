Nueva reglamentación de las APP, a una firma de convertirse en realidad

Varios concejales se opusieron a esa APP, alegando que condenaba a la ciudad a 30 años más de peajes (así se cubriría la inversión del privado), pero no pudieron hacer algo al respecto porque la corporación edilicia no tenía facultades al respecto.

Condiciones

“Las APP no se han podido hacer, todas en su mayoría han fracasado, pero estas tienen una gran inversión. Qué viene para Cartagena, es lo que nos preguntamos, si estamos en medio de una crisis económica y no tenemos recaudo, no tenemos inversión. Con este proyecto lo que se está impulsando es el control de las APP, porque así le podemos decir al privado: ‘inscríbanse todos y digan qué quieren hacer’. Y entonces ya esa aprobación de esos proyectos, que antes solo los vigilaba el alcalde, tiene que pasar en las etapas de ejecución por el Concejo, que hará control. En ese control el alcalde tiene que decir que la convocatoria va a ser más amplia, entre otras cosas. Esa reglamentación le va a dar seguridad a la empresa privada que diga ‘tengo un proyecto y lo voy a presentar’, y sabe que no se lo van a embolatar”, explicó Pion González.

Este enfatizó en que, si Dau firma el proyecto para la nueva reglamentación de las APP, quien sea el alcalde de Cartagena no podrá definir solo este tipo de asociaciones en el Distrito, como pasó antes, por ejemplo, con el caso de la APP de la Quinta Avenida de Manga.

“Con este proyecto el alcalde no podrá definir solo, como hacía antes que era un reyesuelo. Ahora el Concejo se mete a decirle al alcalde: ‘estás atrasado, no lo hagas así, mira esta opción’. Antes lo podía hacer como un protocolo, pero si al alcalde le daba la gana te paraba bolas, o no te paraba bolas, porque no estaba reglado. Con Pedrito Pereira pasó así, y el Concejo hacía debates diciendo que sí se debía hacer la APP, que no, pero eso no estaba reglado; con este proyecto sí quedará todo establecido para estas asociaciones. Todo lo que se inscriba tiene que pasar por Concejo, y se tiene que publicar. Todas las fases tienen que ser públicas. Si recibieron visitas, eso tiene que ser publicado. Con el proyecto se establece un control político para eso”, expresó el concejal César Pion, señalando que el proyecto aprobado tiene el visto bueno del alcalde William Dau.

Este medio conoció que ya el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo fue enviado el Distrito y que ahora solo falta que el alcalde William Dau Chamat lo firme para que se convierta en una realidad. El alcalde tiene hasta esta semana para hacerlo.