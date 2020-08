Nuevo pulso en la elección del contralor distrital

Su carta de renuncia llega 20 días después de haber sido elegido por el Concejo de Cartagena como contralor, cargo al que no pudo siquiera posesionarse debido a varios traspiés en el proceso, pues es de recordar que solo unas horas después de elegido, la Mesa Directiva de la corporación indicó que no lo posesionaría porque estaría inhabilitado para ejercer el cargo, puesto que, al mismo tiempo que era elegido, trabajaba como asesor de control interno en Edurbe.

Las divisiones

Aunque la renuncia fue aceptada por la corporación edilicia, suscitó nuevas diferencias entre los cabildantes, pues mientras un grupo manifiesta que, con la dimisión de Consuegra queda el camino libre para continuar con la elección de contralor distrital, de otro lado argumentan que es necesario esperar a que el Tribunal dé un nuevo concepto y levante la medida cautelar.

“Con la indicación y precisión que nos hizo la jurídica, me asalta la duda por el sí o por el no, por eso me abstengo de votar, mal haría pudiendo esperar un día, decir sí o no, necesito por escrito el concepto, necesito argumentos del derecho para no cometer errores en cualquiera de las dos decisiones”, dijo el concejal César Pión.

El cabildante remató su intervención asegurando que “no es posible hablar de renuncia a un cargo que no está ejerciendo, solicito hagan lo pertinente ante las instancias y evitar demoras para definir pronto y oportunamente la situación de contralor titular”.

Por su parte, el concejal Wilson Toncel aseguró “me abstengo de votar la renuncia en atención a que ha sido leído un auto del Tribunal en el que se suspende el acto de elección, luego entonces no es viable la renuncia, puesto que los efectos del acto al que renuncia se encuentran suspendido”.