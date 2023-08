“O eligen la politiquería o nos juntamos para cambiar la historia”: Osorio

Nuestro proyecto político se origina en las calles de la ciudad. Nosotros no tenemos ni partidos tradicionales ni tenemos políticos detrás, ni mucho menos financistas. No tenemos concejales ni diputados. Somos una fuerza popular que nunca ha tenido un puesto como sí los han tenido ellos. Siempre se han comido la torta entre ellos mismos y es esa tradición de la vieja política que esta propuesta libre quiere acabar.

Independientes es un término que hasta es el nombre de tu partido y una palabra que repites mucho; sin embargo, Javier Doria expuso que es él el único candidato independiente a la Alcaldía, ya que fue por firmas y no tiene a nadie detrás. De usted afirman que es y será una ficha de Daniel Quintero en Cartagena. ¿Qué opina al respecto?

Lo que venció a Goliat no fue la piedra, sino la fe. Nuestra fe en la victoria nos mueve todos los días para los que estamos llamados a hacer historia en Cartagena. La ciudad no va a dar un paso hacia el pasado, sino que va a construir la Cartagena a futuro.

Somos la única candidatura independiente, no solamente por el nombre, sino porque no tenemos jefe ni partidos políticos tradicionales en la contienda electoral.

Primero que todo es que entendemos que lo público es innegociable, que los recursos públicos son sagrados y no se los pueden robar, sino administrarse con honestidad, eficiencia y ejecutados donde más generen impactos. Nosotros queremos ser la alternativa que transforme con decencia a Cartagena, propiciando las grandes obras que necesita. Se trata de dar un salto hacia una ciudad moderna.

Llevar el futuro a las escuelas transforma realidades. Si cada niño tiene un computador o un instrumento musical en las manos, no le queda espacio para portar un arma.

La gente está malacostumbrada por la corrupción. Cuando la plata no se la roban, alcanza para todo. Lo que pasa es que hemos tenido una clase política, una dirigencia que se ha enriquecido con los recursos públicos a costa de empobrecer a los demás.

No me canso de repetir que es el momento de que Cartagena se vuelva una ciudad moderna con un tranvía, y así virar hacia las energías limpias, hacia la justicia ambiental y hacia la transición energética que el Gobierno nacional promueve. Petro ha dicho que quiere hacer las inversiones en las ciudades y nos hemos propuesto el tranvía como un objetivo.

Por otro lado, debemos hacer las obras de movilidad que requiere la ciudad como la terminación de la vía Perimetral, lo que descongestionará la avenida Pedro Heredia. Sin embargo, nosotros no estamos hablando de una quinta avenida en Manga, que implicaría peajes, sino que estamos diciendo que vamos a terminar la avenida del Lago con una doble calzada y en doble sentido, lo que permitirá sacar el tráfico de Manga.

Desde siempre, incluso cuando no era tan conocido, ha sido objeto de críticas de diferentes sectores políticos, ¿esto a qué se debe?

Jacqueline Perea lo denunció ante el CNE por hacer campaña extemporánea y en Transcaribe.

Es uno más de esta serie de ataques de la politiquería tradicional que intenta detener el cambio. Pero no la ves denunciando al que regaló parques, canchas y letras de un barrio. Que derrocha plata en fiestas y quema dinero en pirotecnia. Ella siempre ha sido sumisa, una mandadera de esa clase política tradicional.

Por eso siempre he dicho que una democracia requiere que no haya nadie tan rico que pueda comprar a otro y nadie tan pobre que pueda ser comprado. La extrema pobreza en la que han sumido a la ciudad ha provocado que se mercantilice la vida, a través de la política. Por eso no es de extrañarse que haya multimillonarios enriquecidos con los recursos públicos comprando la conciencia de la gente, avales y las voluntades de los partidos políticos.

Luis Carvajalino critica a Judith Pinedo porque él dice que su actual candidatura “descabeza” y opaca el surgimiento de nuevos liderazgos jóvenes dentro del progresismo como Javier Julio, Armando Córdoba o usted, ¿qué piensa al respecto?

Judith Pinedo tiene que tomar una decisión: si se va a la vieja política tradicional o se viene con nosotros a construir la Cartagena a futuro. Es una cuestión de elegir el lado correcto de la historia.

O sea, ¿no desvirtúa el unirse a ella o que hagan un consenso?

Nosotros queremos ganar la Alcaldía con la gente, sin deberle favores a los políticos. Por consiguiente, los que estén bajo esta misma premisa de construir una ciudad libre sin comprometer lo público, son bienvenidos a construir en conjunto.

¿A qué invita a la ciudadanía por reflexionar de cara las elecciones del 29 de octubre?

Que es el momento de superar una vieja política. Ya estamos cansados de los mismos con las mismas en la política; es el momento de construir. Lo público debe ser innegociable para poder reinventar esta ciudad. Tener una Cartagena veloz, sin trancones y con los suficientes hospitales para atender de forma digna a los ciudadanos.

El turismo debe desconcentrarse y llegar a las tres localidades. Bazurto debe ser el gran centro cultural y gastronómico del Caribe. Promover grandes e importantes eventos mundiales, de corte artístico y cultural. ¿La Popa? Convertirla en un gran eje ecológico desde el cual podamos reactivar las economías populares de los barrios que están en sus faldas. Además, revitalizar los cuerpos de agua para volver a Cartagena la potencia hídrica de Colombia.