Oficio de Edurbe a Carlos Barrios, nuevo capítulo en caso contralor

Sin embargo, se conoció que Barrios ha manifestado a allegados que no ha tenido acceso a estos archivos físicos que estarían en la sede del Concejo, teniendo en cuenta además que está cerrada desde el 12 de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus. Es decir, que no habría visto el oficio que le envió Edurbe.

Dejó claro que cuando votó por Consuegra el pasado 14 de julio, desconocía que trabajaba en Edurbe. Debido a que Consuegra no informó de su situación en la entrevista que se le hizo antes de elegirlo, presentó una queja disciplinaria contra este en la Procuraduría.

“Hoy analizo que Consuegra al no dar esa información me asaltó en la buena fe, pero es la justicia la que debe demostrar si actuó de manera dolosa y si está inhabilitado o no”, dijo Julio Bejarano. Además, indicó que toda esta situación lo que ha hecho es favorecer a Freddys Quintero, quien perdió en su lucha contra Héctor Consuegra en el concurso y quien es el actual contralor encargado. Julio asegura que este estaría inhabilitado para participar en el concurso por ser contralor encargado, pese a que la semana pasada el Departamento de la Función Pública emitió un concepto en el que asevera que Quintero sí estaría habilitado. Julio también alega que Quintero no debería estar como contralor encargado.

“Mientras atacan el buen nombre, lo cierto es que Quintero es contralor encargado sin cumplir con los requisitos. Cuando se eligió contralor debía encargarse a quien funge como secretario General de la Contraloría y sigue Quintero siendo contralor encargado. Mientras tratan de afectar el nombre de quienes votaron por Consuegra, Quintero sigue siendo contralor encargado. Si algún concejal sabía lo de Consuegra en Edurbe y lo ocultó, dicho concejal también deberá enfrentar la justicia. Yo no conocía y no conozco a Consuegra. La única vez fue en la entrevista y ocultó información. Me hice elegir y no puedo permitir que mi nombre lo ensucien y lo pongan a la altura de aquellos que han destruido la ciudad”, concluyó Julio Bejarano.