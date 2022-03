¡Ojo con las estafas! No hay recompensas por denunciar delitos electorales

Puedo confirmar la recompensa, soy jurado electoral y tengo información que les pudo servir, aunque si lo que denuncia no es verdad no valdría la pena, hoy en día MATAN por cualquier estupidez. Contacté con alguien en Cartago Valle que podría cooperar, sí lo de la recompensa va enserio.

5 Millones para quienes denuncian fraude electoral, grabación de audio o video, fotos, etc. Compra de votos, alteración de votos, etc.

Soy de Bogotá, pero no puedo decir más ni compartir las pruebas, ELLOS TIENEN LOS NOMBRES CON DIRECCIONES DE LOS JURADOS Y OBSERVADORES ELECTORALES (no ganan más de 100.000), si no todos si una gran mayorías. Si quieren más información por favor confirmen PÚBLICAMENTE la recompensa, no quiero ser la única denunciante por qué seria más probable que me noten.

Si algún denunciante altruista o un elector que ambicione la jugosa recompensa se contacta con las direcciones que en esos correos se indican, probablemente serán hackeados sus dispositivos para todo tipo de delito cibernético o les solicitarán alguna suma de dinero, inferior a la supuesta recompensa, pero que al juntar múltiples estafas les dará un gran botín a los estafadores. Esa es su modalidad.