Personera pide que aprueben recursos para centros de salud

La personera Distrital, Carmen de Caro Meza, solicitó a los cabildantes que se aprueben recursos para la culminación de los centros de salud inconclusos y abandonados en los corregimientos y el área urbana de Cartagena.

Su solicitud fue hecha luego de hacer un recorrido con funcionarios del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y de la ESE Hospital Local de Cartagena y evidenciar el detrimento patrimonial que hay tras el abandono de estos inmuebles.

“Ya ustedes acaban de aprobar 88 mil millones de pesos y yo quiero pedir que aprueben $21 mil más. Hay un proyecto que pasó el primer debate para aprobar 21 mil millones de pesos para terminar los centros de salud que actualmente se encuentran inconclusos, por eso quiero solicitarles que el 1 de octubre que se retomen la sesiones le den prioridad a este proyecto”, manifestó Carmen de Caro Meza.

La representante del Ministerio Público pidió a los funcionarios de la Alcaldía que le transmitan al alcalde que estos contratos no pueden liquidarse ya que causarían un detrimento patrimonial para la ciudad “para que él tenga claridad que a estos proyectos hay que darles continuidad, no podemos liquidar estos contratos, hay que hablar con los contratistas y que ellos terminen estos contratos bajo el mismo valor y no liquidarlos como dice el alcalde, ya que esto podría generar un detrimento patrimonial”, agregó.

Para esto la personera pidió a la Alcaldía hacer una reunión el próximo miércoles con el fin de tratar el tema.

Es de anotar que, en junio, la Alcaldía anunció que retomaría las obras en cinco centros de salud de la serie de Centros de Atención Prioritaria (CAP) y Unidades Primarias de Atención (UPA) que fueron contratados en 2015 por el exalcalde Dionisio Vélez, pero que nunca llegaron a terminarse, con el fin de fortalecer la red de salud de la ciudad en atención a la pandemia.

Sin embargo, ahora que el pico del COVID-19 ha pasado en La Heroica y ha mejorado la ocupación de camas para atender enfermos, el alcalde afirmó que ya no tiene afán y por eso prefiere abrir un nuevo proceso con todas las garantías, para que las obras puedan terminarse sin inconvenientes.