“Que Petro reciba maletas de dinero es una falsedad”: Mauricio Lizcano

Es el hito más importante en la educación de Colombia en los últimos veinte años. La gente no le ha prestado atención porque, lo digo con respeto, se han enfrascado en las polémicas y los escándalos. Es un tema histórico porque propiciará transformaciones trascendentales, gracias a 100 mil millones por año, 300 mil por tres años, que se ejecutarán para tener instructores que vayan a los colegios públicos, a los grados décimo y once, a enseñar programación. Esto cambiará la estructura mental y económica de Colombia, y eso se verá en el futuro.

Hay que precisar que esta tecnología fortalecerá a Colombia en materia de conectividad, pero que no significará mayor cobertura en las regiones o territorios apartados. 5G significará mayor calidad en la voz, en datos y en velocidad de descarga. 5G será una gran oportunidad para el sector empresarial porque permitirá la automatización y robotización de procesos, lo que potenciará ámbitos como el Puerto de Cartagena, la manufactura local, el metaverso, la realidad aumentada y los avances médicos. Esta evolución de 4G a 5G fomentará la competitividad del país.

Yo prefiero no ahondar en ese tema por respeto al Gobierno y por respeto a las investigaciones. Yo me apego a lo que ha hecho el presidente con relación a dejar que sean los organismos de control, a través de un debido proceso, los que se encarguen del caso.

Eso no es verdad. Nosotros tenemos un equipo supremamente técnico. Esta mentira la propiciaron dos funcionarios que salieron y que venían del gobierno pasado, difundiendo falsedades en los medios sin ningún asidero real y lógico. En mes y medio solo hemos hecho hasta ahora cinco cambios del equipo directivo y los hemos reemplazado por gente de mayores condiciones y competencias.

Malasia, Singapur o la India tomaron el camino de inculcar la programación en la mente de los niños y ahora disfrutan de altos niveles de competitividad social. Por eso le apostamos tanto a este proyecto que establecerá infraestructura tecnológica y un protocolo educativo en 4 mil colegios el próximo año. Esto me hace sentir muy orgulloso. Es uno de los más grandes logros de nuestro Ministerio.

Lo que sí puedo decir es que el presidente Petro, con el que estuve a su lado por ocho meses en medio de la campaña presidencial, es un hombre totalmente honrado. Yo no creo en estos cuentos sobre que él haya recibido maletas, pues eso no cabe en la cabeza de quien lo conozca.

Esa no es su mentalidad ni es su forma de actuar, pues es un hombre inmensamente respetuoso. Yo que estuve en miles de conversaciones internas del Gobierno nunca escuché al presidente emitir ni siquiera una insinuación o algo que fuera antiético. Él es un hombre con una vida muy austera y muy tranquila, que incluso tiene una acérrima lucha interna contra la corrupción. He estado en cientos de espacios y reuniones donde él ha sido muy exigente con sus funcionarios y muchos de los que se han ido del Gobierno, no quiero decir que sean corruptos, ha sido porque llega un rumor a oídos del presidente y el ni siquiera acepta eso.

Yo sí puedo dar fe, por lo que conozco de él, que todas estos señalamientos y acusaciones son falsos ni tienen asidero.

Usted ha reiterado muchas veces que este Gobierno respeta a la prensa; sin embargo, hay muchos que cuestionan y critican los constantes rifirrafes que tiene el presidente Petro con periodistas y medios en Twitter. ¿Qué opina al respecto?

Lo que pasa es que la gente confunde el derecho que tiene el presidente de defenderse con eventuales ataques a la prensa. Atacar, censurar o irrespetar la prensa significaría que nosotros mandáramos al Ejército a cerrar un medio de comunicación.

Decir que Gustavo Petro ha sido el que más ha atacado a la prensa en Colombia es desconocer la historia del país. El general Rojas Pinilla y Laureano Gómez sí cerraron periódicos. Nosotros respetamos la libertad de prensa y nunca se ha censurado a nadie, no se ha quitado ni una sola licencia, no los estamos estatizando ni limitando sus negocios con empresarios.