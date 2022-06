Petrovideos: Roy Barreras sabía de visitas de campaña a extraditables

En uno de los ‘Petrovideos’ revelados por Semana se observa y escucha al senador Roy Barreras hablando, a través de una videoconferencia.

De acuerdo con este medio, “en uno de los recuadros aparece el nombre de Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro. La conversación transita sobre las visitas que hicieron personas cercanas a la campaña a las cárceles ofreciendo la no extradición de los extraditables”. Lea: Petrovideos: Así fue el plan para “acabar” con Federico Gutiérrez

Esto dice Roy Barreras en la reunión:

“Eduardo (se refiere a Eduardo Noriega, quien fue funcionario de la alcaldía de Petro), hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron (inaudible)... Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tú estallas controladamente un explosivo... la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no no no”.