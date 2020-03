Piden a la Procuraduría suspender al alcalde William Dau

Además, Abuchaibe denunció a Dau y a Lidy Ramírez ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal y celebración indebida de contrato. Tanto la denuncia como la queja fueron presentadas el miércoles y se espera la decisión de la Fiscalía y la Procuraduría para determinar si hay méritos para abrir procesos investigativos, teniendo en cuenta los elementos materiales que presentó el abogado.

El abogado señaló que el proceso que solicitó ante la Procuraduría fue verbal, para que se surta con mayor celeridad.

Abuchaibe, quien no reside en Cartagena, dice que vio por los medios de comunicación el gran debate que se generó en la ciudad en torno al nombramiento de Lidy Ramírez.

“El escándalo fue grande, porque es que el Concejo le hizo un debate, él se resistía –el alcalde Dau–. También celebró el contrato de la primera dama, y ella no reúne los requisitos porque es tecnóloga, y le pone más de 7 millones en honorarios y de acuerdo a la tabla de contratación, eso no podía ser, está violando todas las normas legales, y eso se está dando a la vista del pueblo cartagenero, y yo tengo muchos amigos en Cartagena que me dieron todos los datos y por eso procedí. Según entiendo, el contrato de la primera dama es una locura.

“Ella dice que tiene un cargo de alta confiabilidad. Puede ser la confiabilidad más grande, pero no pueden violar las condiciones, los requisitos para contratar. Por eso hablo de celebración indebida de contrato, eso tiene que suspenderlo de forma inmediata. Eso no se podía, debía tener unas condiciones y calidades para ganarse eso. Se enreda tanto en el nombramiento como en la contratación”, explicó Abuchaibe.

Pese a lo que dice el abogado, hay que recordar que Cynthia Amador señaló en ocasión anterior a este medio, que sí cumple con todos los requisitos y considera que estos procesos que entablan contra ella son una forma de atacar a la administración de William Dau.

“Yo sí cumplo con los requisitos porque mi cargo es de alta confiabilidad. El alcalde lo ha manifestado en muchas partes, que yo soy de su más entera confianza, desde que estuvimos en campaña. Yo fui la persona que siempre creyó en él, desde el principio me he ganado su confianza con mi trabajo, así como me he ganado la del pueblo con mi gestión. Hay una tabla que dice que soy de alta confianza para el alcalde y por eso él creyó que se podía asignar ese salario”, expresó la primera dama en su momento.