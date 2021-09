Cifras bajas en vacunación contra distintas enfermedades en Cartagena

Se deben mejorar las cifras en cuanto a la vacunación contra distintas enfermedades en la ciudad. Ese fue el mensaje que envió el concejal Lúder Ariza al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), teniendo en cuenta los bajos porcentajes respecto al tema. El cabildante manifestó ante la plenaria del Concejo que las autoridades deben hacer esfuerzos para revertir esta situación, aunque hay que tener en cuenta que desde el Dadis aseguran que esta es una tendencia a nivel nacional provocada por las medidas que se han tomado para afrontar la pandemia, como confinamientos y protocolos para evitar aglomeraciones. (Lea aquí: Concejo inició con denuncias las sesiones extraordinarias) El concejal Ariza indicó que hay que avanzar en la vacunación contra el COVID-19, pero no por ello descuidar la vacunación contra otras enfermedades. Dejó ver que pasó un derecho de petición al Dadis y que con ello pudo encontrar cifras preocupantes en cuanto al Plan Ampliado de Inmunización (PAI).

“La cobertura de vacunación para junio era del 47,5%, la cual en el Distrito se ha logrado alcanzar solo en población de niños menores de un año, para BCH, HB, polio, rotavirus, neumococo; el resto de la población reporta porcentajes por debajo, a pesar de las acciones realizadas según la competencia desde el Programa Ampliado de Inmunización del Dadis”, indicó Ariza, explicando que esto fue confirmado por la directora del Dadis mediante un oficio. Aseguró que solo se ha cumplido con la población menor de un año, por lo que preguntó qué ha pasado con las demás poblaciones, como recién nacidos. “Qué está pasando con la población de un año, a los que hay que ponerles hepatitis A, neumococo, tripleviral; qué pasa con población de los 18 meses, que hay que ponerle fiebre amarilla, DPT primer refuerzo, y polio primer refuerzo; o con la población de 5 años, población de uno a diez años, con las niñas entre 9 y 17 años, a las que hay que ponerle vacuna contra el papiloma humano (VPH). La cobertura de esas vacunas está por el suelo, no se han alcanzado las coberturas y eso se traduce en que en muy poco tiempo van a empezar a aparecer enfermedades en la ciudad como tuberculosis, hepatitis A y B, neumonías, sarampión, rubeola, varicela, fiebre amarilla, polio; así como no se ha llegado a la cobertura de la vacuna del VPH, que previene distintos tipos de cáncer en niñas, que está en 11% y debería estar en 47,5%; y la cobertura de la segunda dosis está solo en 2,3%, siendo una vacuna tan importante. Hoy advertimos que estas patologías van a aparecer porque no estamos cumpliendo con el Programa Ampliado de Inmunización”, expuso el concejal del partido Alianza Verde. El concejal invitó al Distrito a tomar medidas, explicando que desde el Concejo también advirtió la proliferación de casos de dengue. Indicó que presentará una proposición para hacer un debate sobre la cobertura de vacunación en la ciudad. Este medio conoció que en el país están bajos los índices de vacunación debido a las medias por la pandemia, aunque Cartagena es una de las tres ciudades con menor porcentaje de avance en la inmunización contra la rubeola y sarampión. Se sabe que tras conocerse estas deficiencias se tomaron medidas, pero aún no se conocen los resultados.

Responde el Dadis

Mientras tanto, desde el Dadis reconfirmaron que las medidas que se han tomado para combatir la pandemia han afectado los índices de vacunación en general en Cartagena. “No se han logrado los porcentajes ideales, pero es una situación de todo el país. El mismo Gobierno indicó que se deben evitar aglomeraciones y las IPS ha tomado medidas de programación de citas, lo que ha sido una barrera contra la vacunación. Hay oportunidades perdidas porque no se pueden tener aglomeraciones. Las mismas entidades a veces no tienen call center y los usuarios se quejan porque no contestan, mientras que otros dicen que van a vacunarse y no los atienden porque no tienen cita. Además, algunas IPS no tienen el suficiente talento humano para que sea más rápido el proceso, porque se quieren evitar las aglomeraciones. La vacunación debe ser sin barreras y hay algunas de tipo administrativo”, indicaron desde el Dadis. Así mismo, señalaron que las EPS deberían garantizar la vacunación contra las distintas enfermedades a sus usuarios, utilizando estrategias como vacunación a domicilio o casa a casa, pero “no lo hacen”.

El Dadis confirmó que se emprendió una campaña contra el sarampión y la rubeola, con la que se espera mejorar los indicadores respecto a estas enfermedades.

También confirmaron que se tiene una campaña contra el sarampión y la rubeola, la cual debió terminar en julio, pero por no cumplir la cobertura se amplió hasta septiembre en Cartagena y todo el país. “Se les hizo el requerimiento para que las EPS cumplan sus metas y que vacunen a los niños en sus viviendas y ellos no aportaron el número de vacunadores que deberían para esta campaña. En sarampión las cifras están bajas, pero esperamos alcanzar el nivel nacional, que es el 49%. Se hizo un plan de choque con las EPS, y el Dadis ha hecho seguimiento con el desarrollo de sus capacidades y para que todos tuvieran la información, y supieran qué iban a hacer, pero las EPS no han cumplido. El Dadis ha hecho el seguimiento en las tres localidades. Hemos hecho capacitaciones a líderes y al ICBF. Aún hay EPS que brillaron por su ausencia y otras no aportaron lo suficiente. Hemos hecho campañas de vacunación en todas las localidades y en los colegios con apoyo de la Secretaría de Educación. Cuando no se consigue la meta en el colegio, se sale a vacunar casa a casa, aunque a veces hay renuncia de parte de los padres, que dicen que van a llevar a los niños a las IPS, y cuando llegan les dicen que no tienen cita. Si las EPS cumplieran con todo, alcanzaríamos todas las metas. No es grave la situación, pero sí hay que mejorar”, acotaron desde el Dadis.

Monitoreo