Concejo pide celeridad para trasladar el Cabildo Indígena Zenú

“A este proyecto de acuerdo se le hizo la audiencia pública, se le dio trámite de primer debate con ponencia positiva condicionada a los requerimientos de algunos concejales. Se ha solicitado la respuesta de distintas maneras: telefónicamente, vía correo electrónico, comunicación con la dependencia y a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta formal a estas observaciones”, dijo Wilson Toncel, presidente del Concejo.

El Concejo de Cartagena envió un requerimiento de respuesta al Distrito sobre las observaciones del proyecto de acuerdo 080, “por medio del cual se modifica el acuerdo No. 014 del 14 de noviembre de 2019, el cual autoriza al alcalde distrital de Cartagena de Indias para la compra del terreno para la reubicación de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem)”. Esto con el fin de agilizar al estudio del proyecto de acuerdo que por fin concedería a esta comunidad la oportunidad de trasladarse.

El cabildante resaltó que este es un trámite de urgencia, toda vez que para el 30 de junio está programado el desalojo del inmueble que actualmente ocupa el Cabildo en Membrillal.

“No queremos que posterior a este desalojo, si se llegase a dar, no esté el acuerdo traído a la plenaria, porque nuestra obligación como Mesa Directiva es traerlo a la plenaria a segundo debate para su respectiva votación. No queremos que llegue el 30 de junio y no se tengan las respuestas para darle continuidad a este proceso para que desde el Concejo le demos las facultades al alcalde para que haga la compra del predio”, puntualizó el presidente del Concejo.