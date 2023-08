“Piedad Córdoba no me baja de HP”: Jota Pe Hernández

Ese “lapsus” fue controvertido por Jota Pe Hernández, quien aseguró que “no es la primera vez que una congresista lo trata de HP”. En esa línea, señaló que congresistas como Clara López, también del Pacto Histórico, lo han insultado. “En algún momento me dijo ‘Qué hubo, HP’”. Sin embargo, agregó que no ha sido la única vez que ha recibido improperios: “Lo hizo un congresista de un partido tradicional en medio del trámite del debate de reducción del salario de congresistas. Me dijo ‘usted es un gran HP’”.

Mensaje a “politiqueros”

De acuerdo con Hernández, quien calificó a sus detractores como “politiqueros”, se equivocan quienes piensan que con esos insultos lo van a detener en sus denuncias y alertas alrededor del trabajo de los congresistas. Por ello, ratificó que no tiene “ni 5 de miedo” y que al Legislativo no llegó a “hacer amigos”.

“No les tengo ni 5 de miedo por más aliados que tengan o amigos peligrosos, lo que sea. No me eligieron ellos, me eligieron cerca de 200.000 colombianos y aquí no llegue a ser amigos. No me interesa tener amistad con ningún senador o representante. Me interesa mostrarle al pueblo la clase de politiqueros que son”, explicó.