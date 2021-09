Piedad Córdoba regresa a la política: “yo estoy aquí por Gustavo Petro”

El propio Petro la presentó y le dio la bienvenida, minutos antes. “Mujer, liberal y negra”, la describió. La exsenadora es fundadora del movimiento Poder Ciudadano. “He regresado porque me llama la historia, por encima de vanidades o animadversiones”, dijo, tal vez refiriéndose a los tiempos en que a ella y a Petro los separaba la misma política que hoy los une. Entre 2018 y 2019 la relación de los hoy aliados no fue nada buena. Le puede interesar: Petro dice que si pierde las elecciones de 2022 cerrará su ciclo político

Me siento feliz por tantas muestras de cariño y apoyo que he recibido por el ingreso de Poder Ciudadano al #PactoHistórico , las he leído todas, muchas gracias!! #CorajeyCorazón ✊🏼❤️ pic.twitter.com/iHKAl1Yrh7

Las críticas de la actualidad tienen otros destinatarios. “La realidad lo demostró, que con el expresidente César Gaviria había nacido el Partido Neoliberal. César Gaviria, el presidente del Partido Liberal, del extinto pues”, señaló aludiendo al director de los liberales, jugado en esta campaña electoral por el candidato Alejandro Gaviria. Córdoba llega al Pacto Histórico sonando fuerte para liderar la lista al Congreso del movimiento.

Tras más de un año de silencio, Córdoba explicó su regreso: “Había decidido no seguir haciendo lo mismo dentro de un sistema electoral que carece de transparencia. Por ello me alejé de los últimos comicios. Pero me resisto a ser indiferente de este momento histórico, porque justamente no regreso a hacer lo mismo. Retorno a las urnas con el Pacto Histórico a dejar de ser oposición, me postulo para ser gobierno junto a Gustavo Petro y el Pacto Histórico”.