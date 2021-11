Planeación hace precisiones ante denuncias del concejal Fernando Niño

Juan David Franco, secretario de Planeación, respondió a El Universal con aclaraciones a los supuestos elementos inconvenientes que denunció Niño, los cuales considera causas de la mala calificación. Para el funcionario: “la primera precisión que se debe hacer es que lo expuesto por el concejal Niño es una calificación reportada por Minvivienda para la vigencia fiscal de 2020, la cual se discutió con el Ministerio una vez se notificó al Distrito con vistas a la próxima vigencia.

El concejal Niño expuso que no se hizo una incorporación adecuada de todos los ingresos de la vigencia en el presupuesto, a lo que Franco indicó que los recursos no incorporados en la vigencia 2020, fueron incorporados en la actual vigencia, superando así la observación realizada por el Ministerio.

Niño también señaló que pese a existir un superávit, no se pagan los subsidios de aseo de Pacaribe, ni de Acuacar de las vigencias 2019, 2020 y 2021. “Para atender a esa observación, se aclara que, según concepto emitido por el Minhacienda, sobre el pago de subsidios de vigencias anteriores con recursos de la vigencia actual, se ordenó a los entes territoriales efectuar los pagos de subsidios de agua potable, saneamiento básico y aseo con recursos de ingresos corrientes de libre destinación.

Estratificación

Otro de los temas que señaló Niño fue que no se ha actualizado la estratificación, pese a que las empresas pagan los aportes para que el Distrito realice la actividad. “Ciertamente las empresas comercializadoras de servicios públicos han realizado los aportes correspondientes al concurso económico para la estratificación del Distrito. En la administración anterior se suscribió un contrato con la Empresa EDURBE S.A., que como parte de su objeto contractual contemplaba la realización de la nueva estratificación; sin embargo, para este contrato no ha sido posible su reanudación y prórroga por haberse hallado problemas importantes en la planeación, inclusive no se hizo la renovación de la Póliza Única de Cumplimiento al firmarse el último modificatorio del contrato en el año 2019, entre otras irregularidades”, precisó Franco.

“Hoy en día el equipo jurídico de la Secretaría de Planeación y la Secretaría General estudian cuál es la manera más apropiada de finalizar este contrato para poder estructurar un nuevo proceso que permita alcanzar la meta de aplicación de una nueva metodología de estratificación para el Distrito de Cartagena; sin embargo, es menester anotar que desde Planeación se trabaja día a día en la actualización de las zonas urbanas y rurales, en la incorporación de los nuevos desarrollos y en las revisiones de estrato que solicitan los usuarios”, acotó.

¿Qué se viene?

Fernando Niño también reportó que el Distrito no informa cómo invierte los recursos de inversión de agua potable en las plataformas nacionales, a lo que el secretario Franco expuso que vienen realizando sus informes en la plataforma FUT, FUT Registros Presupuestales y CUIPO, entre otras. “Existió un error de clasificación en el pago de los subsidios de agua potable y alcantarillado, los cuales se hacían en una sola cuenta debido a que se le pagaba a la misma empresa. Para la vigencia de 2021, ese error fue corregido, igualmente debido a la implementación de un nuevo aplicativo, CUIPO, no se clasificaron bien los pagos efectuados con los recursos de agua potable y saneamiento básico, aspecto que también está superado para la presente vigencia.

Los señalamientos de Niño concluyeron con la preocupación ante el riesgo de reducción en la asignación de los recursos para saneamiento básico y agua potable, además una suspensión por 5 años en el giro de los recursos al distrito en la que la ciudad perdería la administración de estos recursos, y pasarían al departamento de Bolívar.