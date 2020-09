Polémica por nuevas denuncias del alcalde Dau

1. Recursos de Acuacar

El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, se defendió asegurando que “es un tema añejo, es una controversia ya histórica del Distrito, hay que recordar el siniestro del emisario submarino con una empresa internacional en diciembre de 2010, donde los alcaldes de las épocas respectivas tuvieron que tomar una decisión, al parecer por el abandono de los tubos en altamar, y con Aguas de Cartagena suscribieron unos documentos para que se hiciera cargo del rescate de los implementos que quedaron en mar abierto. Hay una trazabilidad del 2010 hasta acá. El Distrito ha reconocido la obligación periodo tras periodos. Sí tuvimos una reclamación permanente de Aguas de Cartagena por esos dineros, la empresa dice que debe cumplirse el compromiso que hizo el Distrito, que ellos recuperaban y atendían el siniestro, y el Distrito, si salía vencedor de la demanda contra esa empresa, debía retornarle los dineros a Aguas de Cartagena, así quedó consignado. En 2017 un alcalde encargado dio la orden de que se le girara a Aguas de Cartagena, pero finalmente los recursos llegaron al Distrito; al nosotros recibir las reclamaciones se revisó la documentación y creímos que no eran suficientes, consideramos que había que hacer una conciliación o transacción y así se hizo, pero de una obligación que ya estaba reconocida. Al ver que el periodo administrativo ya se iba acabar, no hicimos ningún pago para que esta administración decidiera qué hacer con esos recursos, y además no hicimos ningún pago”. (Lea también: Pedrito le responde a Dau por supuesta autorización de pago a Acuacar )

2. Pagos millonarios a particulares

3. Denuncia en la Fiscalía

Dau informó también que presentó una denuncia en contra de la exenlace distrital de Familias en Acción, Jaqueline Perea, por el supuesto robo de equipos de cómputo.

“Esos equipos fueron retirados por la directora de Familias en Acción, la señora Jaqueline Perea, pero cuando hizo entrega del cargo no estaban relacionados y no aparecen en ninguna parte, entonces la denuncié”, aseguró.

Perea se defendió asegurando que todos los soportes fueron entregados.

“Cuando yo entrego mi puesto o cualquier funcionario entrega un cargo, debe tener un paz y salvo de almacén, frente a los computadores o equipos que señala el señor alcalde, en general, pues obviamente sí se entregaron unos equipos para el programa, por supuesto que tuvieron que salir de almacén y de seguro tuve que recibirlos. Cuando entrego mi cargo, yo no se lo entrego al actual enlace, se lo entrego a Carolina Cárdenas, ella es quien me recibe, también yo radico lo que ella me recibe en la oficina de control interno de la Alcaldía. Adicionalmente, a un funcionario que va a salir no pueden cancelarle su liquidación si no se encuentra a paz y salvo con la entrega de todos los equipos de comunicación, de cómputo, etc.”.