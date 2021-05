Polémica por recursos del PES que irán a Transcaribe

Más críticas

El concejal Sergio Mendoza también criticó el traslado. “Estamos quitando recursos a los más vulnerables de esta ciudad. Es algo histórico que un alcalde que abandere la lucha contra la pobreza extrema y que es uno de sus puntos más importantes, esté renunciando a cumplir una meta, recortando un recursos importantes, como lo es combatir la pobreza extrema. Soy defensor del sistema de transporte, pero no que sea a costa de los más vulnerables”, dijo.

En el mismo sentido intervino el cabildante Lúder Ariza: “No entiendo que le quitemos $1.200 millones para echárselos a este balde sin fondo que es Transcaribe”, dijo.

Ariza también fue punzante con las críticas hacia la directora del PES, Kairen Gutiérrez. “A Transcaribe eso no lo va a mejorar en nada esa plata que se le quita al PES. Ese programa no tiene la culpa de tener al frente a una persona que no está preparada, que no ejecutó el año pasado. En el PES están las estrategias que van a golpear el futuro y de fondo a la extrema pobreza. Si le quitamos esa plata al PES y a Familias en Acción, no se van a poder implementar actividades y 43 mil familias no van a ser encuestadas en el Sisbén y no van a tener acceso a que 68 mil millones que vienen a nivel nacional puedan ser recibidos a través de bonificaciones y beneficios. A eso le tengo miedo, a sacarle el pan de la boca al pobre extremo para dárselo a Transcaribe, que es un barril sin fondo”.