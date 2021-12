Polémico señalamiento del periodista Daniel Coronell contra Gustavo Petro

“Sigues fallando Coronell. La reunión en donde me expresaron el deseo de su vinculación a Colombia Humana no terminó en que yo aceptaba. Así que no confunda una cosa con la otra”, fue la respuesta del precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a una acusación del periodista Daniel Coronell.

La controversia entre el senador y el comunicador está relacionada con la polémica desatada por la presencia en la lista a la Cámara de Representantes por Bolívar de la excongresista Sandra Villadiego, quien es esposa de Miguel Ángel Rangel, condenado en el pasado por parapolítica.

Coronell fue de las primeras voces que difundieron el tema, lo que se provocó críticas a nivel nacional por ser una incoherencia y una contradicción política, según gran parte de la opinión pública. Incluso, no cesan las críticas de miembros dentro del Pacto Histórico quienes piden que Villadiego sea apartada, lo que aún no se oficializa.

Petro y una distancia debatible

De la presencia de la excongresista en la plancha a la Cámara por Bolívar fue cuestionado en medios el precandidato Petro, quien prefirió tomar distancia y argumentar que desconocía los detalles de esa decisión. “Yo no designo candidatos en la coalición ni intervengo en las decisiones que libremente toman las agrupaciones diferentes . la mía. No puedo hacerlo porque ese sí sería un abuso político de mi parte. El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas y no un movimiento de mi propiedad”, expresó en esa ocasión.

Y con esa intervención del contendiente electoral más fuerte dentro de la colectividad se fortaleció la tesis de que la salida de Villadiego era una cuestión de horas, pero es algo que aún no se define, aunque la exsenadora no tiene inhabilidades disciplinarias ni investigaciones judiciales.

Luego de la declaración de Petro como “el que no sabe la cosa”, el periodista Coronell difundió en sus redes sociales que el senador sí había hablado hace meses con Sandra Villadiego y su esposo Miguel Ángel Rangel, lo que elevó un nuevo manto de duda y polémica, y avivó la polémica y discusión entre seguidores y opositores del líder de izquierda.