“Por negligencia también se incurre en corrupción”: procurador Carrillo

El jefe del Ministerio Público también se refirió al tema de los recursos no ejecutados para la limpieza de caños y canales en Cartagena que trajo como consecuencia las múltiples inundaciones que sufrió la ciudad por el paso del huracán Iota y agregó que ese era un tema que ya se había consignado en un acta de compromisos con la Alcaldía pero que aún así no se han mostrado resultados.

Bajo este panorama, el procurador Carrillo expresó su preocupación de que estos recursos finalmente se pierdan al no haber sido ejecutados en tiempo por la administración.

“De lo que tenemos miedo es que se vayan a perder esos recursos en el Sistema General de Participaciones. Recurso que no se invierte, recurso que se pierde en el período fiscal siguiente (...) Es inaudito que ante tantas necesidades haya más de $88 mil millones represados por la dirección de un gobernante. Lo más grave es que no se trata de obras grises, de cemento, sino de garantizar los derechos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de inversión de salud, de cosas que la gente necesita”, expresó.

Además dijo que el no ejecutar estos recursos en lo que resta del año puede traerle graves consecuencias a la ciudad en su asignación presupuestal por parte del Gobierno para 2021.

“Es imposible que se gasten todos esos recursos en tan poco tiempo, y el Ministerio de Hacienda podría fácilmente recortar el presupuesto porque ve que si no están utilizando el dinero, es porque no lo necesitan, y todos sabemos que no es así”, puntualizó.

El procurador afirmó que en los 50 días que le restan de gestión, trabajará por darle seguimiento a los problemas de carácter presupuestal que se perciben en Cartagena y que de la mano de la Contraloría se revisará el asunto desde el punto de vista fiscal.