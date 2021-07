Por posible error no realizan examen médico legal a Vivian Eljaiek

El 15 de julio el Tribunal Superior respondió la solicitud, autorizando el examen para Eljaiek. La defensa de Eljaiek indica que para ello se ofició al Inpec, teniendo en cuenta que la procesada debía ser traslada del centro médico donde se encuentra internada a las instalaciones de Medicina Legal, donde le harían el examen.

“Este se haría el sábado pasado, 17 de julio, pero no hubo quien fuera a hacer el traslado de Vivian Eljaiek. El Inpec fue oficiado por el tribunal, pero no envió a sus funcionarios a la clínica porque no es quien tiene bajo custodia a Vivian Eljaiek. La vigilancia de la procesada está a cargo de miembros del CTI de la Fiscalía, y a ellos no les dieron la orden para hacer el traslado”, dijo el abogado de Eljaiek.

Así mismo, este agregó: “El 17 de julio de 2021 no se llevó a cabo la valoración médico legal de Vivian Eljaiek por cuanto el Inpec no se hizo presente y la persona que lo hizo por parte del CTI, a las 8 de la mañana, indicó que iba a trasladar a Vivian a Medicina Legal, pero finalmente no lo hizo e indicó que la persona que iba a realizar la valoración médica se haría presente en las instalaciones en el lugar donde está internada Vivian, y no ocurrió así. Existen imágenes del vehículo en el que se hizo presente el personal del CTI”.

Tras el inconveniente con el examen, se espera que la defensa de Vivian vuelva a presentar una solicitud para que Medicina Legal evalúe su estado de salud mental.