¿Por qué Francia Márquez puede dañarle el caminado a Polo Polo?

“Ay pobrecitos...”. Así comenzó una diatriba de cerca de 170 palabras que versó en múltiples insultos racistas y desvaríos que no es sensato difundir en aras de no revictimizar a la vicepresidenta Francia Márquez. Las ofensas contra ella y contra los afrodescendientes del país fueron expresadas por Luz Fabiola Rubiano de Fonseca en las marchas del pasado 26 de septiembre. (Lea: “Retiros no sirvieron pa ni mier...”: Pacto Histórico critica a Gobierno Petro)

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la mujer por los presuntos delitos de discriminación y hostigamiento agravado y la audiencia se adelantará el próximo 25 de noviembre a las 2:00 de la tarde. Márquez recibió el respaldo de cercanos, simpatizantes y detractores con relación al maltrato verbal; sin embargo, Miguel Polo Polo, congresista afro y uno de las voces más influyentes de la derecha colombiana, se desmarcó del comité de apoyo.