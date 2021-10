¿Por qué suspendieron la audiencia por embargos a Dau y 42 funcionarios?

Algunos de los defensores señalaron que la audiencia debía aplazarse, alegando que no recibieron los expedientes del proceso y que con ello se violaba el derecho a ejercer una debida defensa. “No obtener el acceso a medios probatorios y no poder controvertir esas pruebas que se han presentado afectan el derecho a la defensa. Eso rompe las garantías procesales y el derecho a la defensa que tienen quienes están sujetos a esta actuación. Que el despacho garantice que todos los convocados tengan acceso a la información que requieren para ejercer su defensa”, indicó Javier Doria, abogado de la procesada María Paulina Osorio.

Por su parte, el abogado Jorge Iván Acuña señaló que la audiencia debía planificarse mejor, teniendo en cuenta que son 43 los procesados y que en la diligencia deberán ser escuchados en versión libre.

“Son 43 personas que van a oír en versión libre. No puede haber límites de tiempo en intervenciones relacionadas con versiones libres. La planificación debe ser muy precisa y sobre todo teniendo en cuenta el asunto de tiempos. No se pueden limitar las intervenciones. Por experiencia me ha tocado audiencias en la Contraloría General y en la Procuraduría en las que he hecho intervenciones de dos y tres días de mis apoderados. Debe planificarse esta audiencia para que todos puedan hacer uso de eso que determina la Ley”, expresó Acuña.