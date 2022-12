“Prefieren cagarse en Cartagena”: Dau acusa a concejales y así le responden

Carlos Barrios, uno de los concejales señalados por Dau, indicó a El Universal que los recursos que el Distrito pretendía despignorar “hacen parte del acuerdo 004 del 2019, a través del cual la Corporación aprobó un crédito para vivienda del proyecto Ciudadela La Paz, por $94 mil millones, pero cuando el alcalde Dau llegó solamente utilizó $63 mil millones. Lo que pretenden es que despignoremos los $30 mil millones restantes”. Lea: Concejo aprueba recursos para el Fondo de Pensiones Distrital

Explicó por qué se negaron a tal pretensión: “El proyecto de acuerdo no reunía los requisitos de ley, entendiendo que el alcalde quiere despignorar unos recursos pero no tiene posibilidad. Primero, no tiene proyectos debidamente determinados y diseñados donde invertiría los recursos. Segundo, esta no es la primera vez que negamos este proyecto, se ha negado en dos oportunidades anteriores, precisamente porque lo que hemos considerado es que en el crédito aprobado, a través del acuerdo 004 del 2019, se puede obtener una mayor reducción del pago de capital e intereses, tomando la decisión de pagar el 100 % de los dineros que establece directamente el acuerdo o solicitando un nuevo empréstito que permita entrar a determinar la inversión de los restos de los $30 mil millones, que no se utilizaron y que fueron autorizados a través del acuerdo”.