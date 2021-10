Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Yolanda Wong

Lo anterior porque de acuerdo con las pruebas recaudadas por la Procuraduría, Edurbe S.A. debía cumplir con obligaciones como la dotación de elementos de cocina, la atención a primera infancia y la realización de capacitaciones en temas de atención a la niñez a padres y cuidadores, aspectos que no tienen relación directa con el objeto de esta entidad que, al momento de presentar su propuesta, únicamente ofreció experiencia en infraestructura, por lo que “subcontrató a la Fundación Seven Color Sea (...), la que a su vez celebró contratos con siete personas”. Lea: Funcicar cuestiona contrato de Edurbe en capacitación y gerente responde

Así mismo, se habrían presentado irregularidades, de acuerdo con la Procuraduría, en el suministro e instalación de dotación del CDI y en la entrega de refrigerios, almuerzos, alquileres de salones y de vehículos, entre otros aspectos, que al parecer no fueron justificados por el contratista.

El Ministerio Público cuestionó la modalidad de contratación establecida, pues no debió haberse celebrado de manera directa sino mediante licitación pública.

“No me han notificado”

Sobre la investigación disciplinaria en mención, Yolanda Wong Baldiris afirmó que “ni siquiera la Procuraduría me ha notificado del auto. Nunca he sido notificada de esa investigación. A mí la Contraloría me archivó ese proceso y el CDI fue entregado”. Lea también: CDI de Flor del Campo, cumplió un año atendiendo a menores