Procuraduría absuelve a Jaime Hernández Amín por caso del PAE en 2018

De ahí en adelante, se constató que Hernández Amín realizó las gestiones para abrir un nuevo proceso licitatorio con las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación pero este fue declarado desierto no por él sino por la nueva secretaria de Educación en ese entonces Claudia Almeida, quien asumió el cargo mediante resolución 3524 de 2018.

“Jaime Ricardo Hernández Amín, secretario de Educación Distrital de Cartagena no pudo afectar a los proponentes interesados en el contrato por la simple razón de no haberse recibido ofertas al momento del descarte, esto es, no había proponentes; ni llevó a que los estudiantes de las instituciones del Distrito de Cartagena no tuvieran el servicio de alimentación escolar desde el inicio del calendario escolar 2018, previsto para el 18 de enero de ese año, teniendo en cuenta que solo fue autorizado para contratar el PAE con el decreto n°0060 de esa misma data y no estuvo en sus manos decidir lo concerniente a la licitación subsiguiente por haber dejado de ejercer el cargo”, expuso el ente de control.

“Se hizo justicia”

Desde el momento en que se abrió la investigación Hernández Amín sostuvo que su gestión fue transparente y que nunca hubo una apertura formal del proceso de la subasta. “Los pliegos que se bajaron eran un borrador, los cuales precisamente se corrigieron antes de iniciar el proceso para hoy contar con un PAE más eficiente y transparente”, dijo. (Le recomendamos: “Siempre daré la cara: exsecretario por acusaciones de la Procuraduría)

En este sentido se mostró contento por el fallo de la Procuraduría y afirmó que “se hizo justicia”.

“Está bien que los entes de control hagan su trabajo y lo que se demostró en este caso fue que hubo una malinterpretación de un proceso el cual se estaba evaluando como algo mal hecho cuando en realidad lo que hicimos fue corregir un proceso que venía mal”, puntualizó Hernández Amín.

El exsecretario de Educación añadió que espera que los entes de control sigan indagando sobre el PAE para esclarecer el manejo que se le ha dado en años anteriores, ya que en su criterio, al momento de llegar a la administración, el programa venía siendo mal utilizado en favor de algunos y no de los niños de Cartagena.