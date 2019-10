Protesta entre seguidores de Dau y García frente al edificio de los escrutinios

Desde las 8 de la mañana, los seguidores del alcalde electo William Dau Chamatt llegaron hasta los bajos de un edificio en el barrio Paseo Bolívar, detrás de la sede de Muebles Jamar, donde funcionó la Gobernación de Bolívar hace un tiempo, a exigir un reconteo de votos, después de que en diferentes redes sociales se haya hablado de un fraude en el momento de escoger al candidato ganador el pasado domingo, 27 de octubre.

Ante estos mensajes, el mismo Dau invitó, a través de sus redes sociales a sus seguidores a acompañarlo “en la Registraduría hay un grupo de personas de William García Tirado, liderados por el abogado Nausícrate Pérez Dautt, alegando que hubo fraude y quieren tumbar mi elección. Invito a todo el mundo, a todas las personas de bien de Cartagena, a todas las personas honestas y correctas de Cartagena, a que me acompañen mañana (hoy) a primera hora a la Registraduría, detrás de Muebles Jamar; tenemos que defender los votos del pueblo, los votos que limpiamente me eligieron, me quieren hacer fraude. Acompáñenme y rodéenme por favor, Los quiero mucho, Gracias”.

