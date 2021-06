Proyectos de legisladores de Bolívar que avanzan en el Congreso

Son varios los proyectos de ley de autoría de legisladores de Bolívar que avanzan en el Congreso de la República.

Iniciativas que van desde impulsar la economía hasta generar oportunidades para los jóvenes. Algunas de esas han sido presentadas por el representante Emeterio Montes, quien habló al respecto.

Se refirió al proyecto 248 de 2019, del cual es el autor, que busca el acceso progresivo de las personas a las instituciones de educación superior, mediante la adopción de estrategias que faciliten su permanencia durante la instancia académica.

“Para esto se tienen que eliminar barreras injustificadas que impiden garantizar la eficacia del derecho a la educación, a través de la implementación de las siguientes medidas en el ordenamiento jurídico nacional: limitar el incremento periodo a periodo del costo de la matrícula, regular los costos de los derechos de grado, limitar el incremento de pago por matricula extraordinaria, eliminar las barreras de acceso a la educación y poner en cintura los abusos de algunas universidades, transfiriendo facultades de inspección, vigilancia y control del Icfes al Ministerio de Educación”, contó Montes.

El representante a la Cámara por Bolívar también fungió como ponente en dos de los debates que cursó el proyecto de ley 019 de 2020 ante la Cámara de Representantes, mediante el cual se pretende reducir el valor de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para aquellos conductores que registren buenos hábitos de conducción y seguridad vial.

La ponencia presentada por Montes, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, establece la disminución en el costo del SOAT de la siguiente manera: en caso de no afectar la póliza del SOAT dentro del año inmediatamente anterior tendrán un descuento del 15% sobre el valor total de la tarifa; si en los 2 años inmediatamente anteriores no hizo uso del SOAT tendrán un descuento del 20% en el valor de la tarifa; si en los tres años inmediatamente anteriores no afectó el SOAT, tendrán un descuento del 25% en el valor de la tarifa; si en los 4 años anteriores no hizo uso del SOAT, tendrán un descuento del 30% en el valor de la tarifa; y si cumple 5 años o más sin afectar el SOAT, tendrán un descuento del 35% en el valor de la tarifa.

Todavía falta que a esta iniciativa se le hagan dos debates en el Senado de la República.